Topo

Entretenimento

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 4/10 a 11/10

Anabela e Ernesto em Êta Mundo Melhor - Reprodução/Globo
Anabela e Ernesto em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

De Splash, em São Paulo

03/10/2025 19h00

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Sábado, 4 de outubro

Relacionadas

Esse será o novo amor de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'; entenda

Vingança: Sandra enlouquece em orfanato e bota fogo em 'Êta Mundo Melhor!'

Estela morre? Até Ernesto se desespera com situação em 'Êta Mundo Melhor!'

Todos repercutem a notícia sobre o desaparecimento de Estela nas águas da lagoa. Quitéria insinua a Celso que Sandra pode estar por perto. Aladim apoia Anabela. Candinho implora o perdão de Dita, e Zulma chega. Medeia descobre que a tia de Zé dos Porcos é, na verdade, Asdrúbal em mais um disfarce. Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Olga confessa a Tamires que rouba Araújo. Dita confronta Ernesto sobre o sumiço de Estela.

Segunda, 6 de outubro

Ernesto tenta despistar Dita sobre seu envolvimento no sumiço de Estela, e Tamires desconfia. Inês diz a Sandra que Ernesto está preso. Anabela se desespera com a ausência de Estela, e Celso e Candinho tentam apoiá-la. Sabiá conversa com Samir sobre Celso. Quincas insiste em ficar com Sônia. Celso enfrenta Ernesto. Ernesto e Sandra se reencontram, e se beijam com paixão. No dancing, Dita canta em homenagem a Estela.

Terça, 7 de outubro

Celso exige que Sabiá traga notícias sobre o paradeiro de Estela. Tamires aconselha Mirtes a esquecer Ernesto. Sandra e Ernesto prometem acabar com a vida de Candinho. Carmem arma um plano para se infiltrar na mansão de Candinho. Manoela confronta Candinho sobre sua noite com Zulma. Margarida se irrita com o descrédito de Olímpia. Quincas deixa escapar que Zé dos Porcos esteve no dancing, e Maria Divina se irrita. Candinho pressiona Ernesto na frente de Paixão. Celso ameaça entregar Sandra à polícia. Sabiá informa a Celso que um corpo foi encontrado na lagoa.

Quarta, 8 de outubro

Celso comemora ao confirmar que não se trata do corpo de Estela. Zulma sugere que Ernesto tente trabalhar no dancing para impressionar Paixão. Margarida e Haydée encontram Lúcio e Paixão. Candinho oferece um jantar para as crianças, e afirma a Zulma que não é seu namorado. Maria Divina diz que está magoada com Zé dos Porcos por conta de Francine. Celso ajuda Sandra e aproveita para aconselhar a irmã a desistir de sua vingança. Haydée aceita empregar Ernesto para agradar Paixão. Exausta, Estela implora a ajuda de Túlio.

Quinta, 9 de outubro

Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, e Manoela sugere que Margarida se inscreva. Na casa de Túlio, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. Zulma reconhece Sandra.

Sexta, 10 de outubro

Sandra e Zulma se enfrentam. Ernesto termina o relacionamento com Tamires. Túlio constata que Estela fugiu. Ernesto manipula Mirtes. Inês provoca Ernesto. Asdrúbal revela sua identidade à família de Cunegundes. Maria Divina tem sua esmeralda roubada. Anabela pensa ter ouvido Estela. Estela retorna à casa de Túlio e confessa estar com medo. Dita diz a Candinho que deseja ser apenas sua amiga. Tobias tenta se reaproximar de Lauro. Sônia beija Quincas. Picolé e Zé dos Porcos sofrem por Maria Pureza e Maria Divina. Candinho vê Sandra.

Sábado, 11 de outubro

Candinho pergunta a Sandra sobre seu filho, e a vilã despista o primo. Túlio admira Estela, que sonha com Anabela. Quitéria teme o retorno de Sandra. Zulma exige que Ernesto controle Sandra. Sandra conta a Inês seu plano de assaltar a mansão de Candinho. Maria Divina reporta o roubo de sua esmeralda para a polícia. Asdrúbal questiona Cunegundes sobre a compra do sítio de Candinho. Araújo acusa Olga de mentir para ele. Estela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória. Dita tem um mau pressentimento com Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 4/10 a 11/10

'Uma Batalha Após a Outra' é comentário explosivo sobre extremismo político

Sean P. Diddy é condenado a multa milionária e 4 anos e 2 meses de prisão

Alok é eleito 3º melhor DJ do mundo em ranking de revista britânica

Influenciadora Rafaela Del Bianchique morre em acidente de carro em SP

2 desastres em um dia: como Heleninha e Fátima acabam no limbo em Vale Tudo

MC Pink, filha de Mané Garrincha, morre aos 44 anos

Série Tremembé ganha trailer com Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e mais

Samantha Jones celebra memes de Ana Clara morta em 'Vale Tudo': 'Meu momento'

Taylor Swift bate recorde no Spotify com 'The Life of a Showgirl'

Hungria está estável e não corre risco de perder a visão, diz equipe médica