Bárbara Saryne: 'Deuses do reality show estão trabalhando em A Fazenda'

A vitória de Rayane na terceira Prova do Fazendeiro foi uma reviravolta importante e animou o jogo, avalia Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Rayane conquistou o posto pela segunda vez, após ser indicada por Dudu Camargo, escapando da roça e mantendo acesa a rivalidade entre grupos. O episódio movimentou alianças e trouxe imprevisibilidade para as primeiras semanas do reality.

O que foi bacana é que teve reviravolta, né? Porque a Rayane, ela não tava muito bem no início da prova e acabou vencendo. E era uma pessoa que a gente gostaria que continuasse na casa pelo entretenimento, ela tinha risco de ser eliminada por estar num grupo que não é tão querido aqui fora, então achei que foi bom o resultado. No final das contas, falando dos deuses do futebol, eu acho que os deuses do reality show estão cooperando muito para esse início dessa fazenda. O roteiro tá 10 de 10.

Bárbara Saryne

Eu gostei justamente por ter a garantia da continuidade dela no jogo, porque a ida dela pra roça ia gerar essa dúvida, assim, o público vai querer o entretenimento? Vai querer tirar a Rayane? Eu vi o movimento do pessoal que torce ali pelo Dudu querendo tirar a Rayane pra dar uma resposta pro Dudu, então acho que pelo menos assim o jogo continua vivo, ela fica na incerteza se tá bem visto ou não, o grupinho continua atirando, né? E se sair o Walério ou a Renata, eu acho que não vai fazer muita diferença pra nós. A Duda não tem chance de sair, pelo que a gente tem acompanhado.

Bárbara Saryne

