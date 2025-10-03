Hungria está estável e não corre risco de perder a visão, diz equipe médica

O rapper Hungria, 34, internado ontem após apresentar sintomas similares de intoxicação por metanol, está se recuperando bem após o susto e pode ganhar alta médica no próximo dia 6 de outubro. É o que informou o médico Leandro Machado, que acompanha o cantor no hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

Em entrevista coletiva, o médico contou que o rapper apresenta melhora gradativa. Ele, inclusive, afirmou que o artista está agoniado para voltar a cantar.

Ontem e hoje, a filha dele veio, ficou com ele. Ele está fazendo fisioterapia, a gente até pediu um videogame agora porque ele já está agoniado. Quer fazer show, quer sair. Mas ele está muito bem.

Hungria não deve ficar com sequelas do caso, segundo afirmou o médico. "Não tem como ele perder a visão agora por conta do metanol. No começo, esse era o nosso medo quando ele começou com a queixa de turvação visual. Como tudo foi feito muito rápido, a gente conseguiu reverter isso e ele está sem sintoma nenhum."

Aliás, o profissional de saúde opinou que Hungria deve ter sofrido algum tipo de intoxicação. Entretanto, o resultado do exame para saber se houve substância tóxica por metanol sairá somente na próxima semana.

O Gustavo está estável, não está precisando de aparelhos para respirar, não está precisando de oxigênio. Fez hemodiálise ontem, fez hemodiálise hoje, a gente espera que essas seja a última hemodiálise dele.

Antes da coletiva, Hungria publicou uma foto no hospital para dizer aos fãs que está bem. Ele afirmou que está se recuperando da melhor forma possível.

Hoje meu coração é só gratidão! Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato a minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho. A sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma.

O último boletim médico de Hungria, divulgado na manhã de hoje, trouxe a informação de que houve uma "evolução positiva" do quadro. O artista dormiu bem, se alimentou normalmente e está evoluindo de forma satisfatória.

O cantor Hungria segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, e apresenta evolução positiva em seu quadro clínico. De acordo com o médico assistente, Dr. Leandro Machado, o artista dormiu bem, se alimentou normalmente e está evoluindo de forma satisfatória. Os exames laboratoriais já apresentam melhora, com normalização dos índices metabólicos. Novas informações médicas serão divulgadas após a reavaliação programada para o período da tarde. Agradecemos a todos pela preocupação e carinho com o artista.

A internação

Ontem, Hungria apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Equipe do artista

Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.