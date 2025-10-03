Alok é eleito 3º melhor DJ do mundo em ranking de revista britânica

O DJ e produtor Alok, 34, foi eleito o terceiro melhor DJ do mundo pela revista inglesa DJ Mag, uma das mais respeitadas do setor.

O que aconteceu

O artista subiu uma posição em relação ao ano anterior e alcançou a melhor colocação de um latino-americano na história do ranking. Além dele, outro nome nacional aparece entre os mais votados: Vintage Culture, que figura na 11ª posição.

Já os dois primeiros lugares da lista ficaram com os gigantes David Guetta e Martin Garrix, repetindo o domínio europeu no topo. Em comunicado à imprensa, Alok destacou ainda que a conquista não é apenas pessoal, mas coletiva.

Esta é uma conquista que eu divido com o público que sempre acreditou no meu trabalho. Estar nessa posição reforça o valor da nossa cultura e música no cenário internacional. Mais do que um ranking, isso é um reconhecimento de uma caminhada coletiva, que me motiva a seguir criando, representando o Brasil e estimulando outros artistas. Alok

O DJ, que já havia sido incluído em listas globais anteriores, vê a classificação como prova da força da cena eletrônica brasileira. Ele também enxerga o reconhecimento como um incentivo para abrir espaço a novos talentos do país no mercado internacional.

O ranking da DJ Mag é definido por votação popular, em que fãs de todo o mundo escolhem seus cinco DJs favoritos. O resultado anual é uma das principais referências de popularidade e relevância no cenário eletrônico mundial.

Com o pódio conquistado, Alok reafirma sua posição como um dos maiores nomes da música eletrônica mundial. Ele também fortalece a presença do Brasil no mapa dos grandes festivais e produções do gênero.