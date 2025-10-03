Topo

Entretenimento

Alok é eleito 3º melhor DJ do mundo em ranking de revista britânica

Van Campos/AgNews
Imagem: Van Campos/AgNews
do UOL

Colaboração para Splash

03/10/2025 18h11

O DJ e produtor Alok, 34, foi eleito o terceiro melhor DJ do mundo pela revista inglesa DJ Mag, uma das mais respeitadas do setor.

O que aconteceu

O artista subiu uma posição em relação ao ano anterior e alcançou a melhor colocação de um latino-americano na história do ranking. Além dele, outro nome nacional aparece entre os mais votados: Vintage Culture, que figura na 11ª posição.

Já os dois primeiros lugares da lista ficaram com os gigantes David Guetta e Martin Garrix, repetindo o domínio europeu no topo. Em comunicado à imprensa, Alok destacou ainda que a conquista não é apenas pessoal, mas coletiva.

Esta é uma conquista que eu divido com o público que sempre acreditou no meu trabalho. Estar nessa posição reforça o valor da nossa cultura e música no cenário internacional. Mais do que um ranking, isso é um reconhecimento de uma caminhada coletiva, que me motiva a seguir criando, representando o Brasil e estimulando outros artistas. Alok

O DJ, que já havia sido incluído em listas globais anteriores, vê a classificação como prova da força da cena eletrônica brasileira. Ele também enxerga o reconhecimento como um incentivo para abrir espaço a novos talentos do país no mercado internacional.

O ranking da DJ Mag é definido por votação popular, em que fãs de todo o mundo escolhem seus cinco DJs favoritos. O resultado anual é uma das principais referências de popularidade e relevância no cenário eletrônico mundial.

Com o pódio conquistado, Alok reafirma sua posição como um dos maiores nomes da música eletrônica mundial. Ele também fortalece a presença do Brasil no mapa dos grandes festivais e produções do gênero.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Sean P. Diddy é condenado a multa milionária e 4 anos e 2 meses de prisão

Alok é eleito 3º melhor DJ do mundo em ranking de revista britânica

Influenciadora Rafaela Del Bianchique morre em acidente de carro em SP

2 desastres em um dia: como Heleninha e Fátima acabam no limbo em Vale Tudo

MC Pink, filha de Mané Garrincha, morre aos 44 anos

Série Tremembé ganha trailer com Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e mais

Samantha Jones celebra memes de Ana Clara morta em 'Vale Tudo': 'Meu momento'

Taylor Swift bate recorde no Spotify com 'The Life of a Showgirl'

Hungria está estável e não corre risco de perder a visão, diz equipe médica

'Visionário': avó de Paolla Oliveira acertou fim de Heleninha em Vale Tudo

Cineasta brasileira detida pela imigração dos EUA é transferida