Topo

Entretenimento

Priscilla exibe tatuagens e abdômen 'trincado' em nova sequência de fotos

Priscilla exibe tatuagens e corpo malhado - Reprodução/Instagram
Priscilla exibe tatuagens e corpo malhado Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

03/10/2025 09h17

Priscilla movimentou as redes sociais ao compartilhar um novo carrossel de fotos no Instagram.

O que aconteceu

A cantora, que costuma dividir momentos do dia a dia com os seguidores, publicou um "dump" de registros aleatórios. A artista acabou chamando atenção pelo físico definido e pelas tatuagens à mostra.

Em um dos cliques, Priscilla surgiu ostentando o abdômen trincado e as costas malhadas. O shape é resultado da rotina intensa de treinos e cuidados com a saúde. "Aleatórias e preciosas", escreveu a artista na legenda da publicação.

A famosa exibiu fotos biquíni e da alimentação balanceada e treino. A artista também mostrou um lado descontraído da vida pessoal, incluindo um vídeo do cachorro de estimação ao lado do namorado, o produtor musical André Laudz.

A sequência rendeu uma enxurrada de elogios dos seguidores. "Apaixonado desde a infância", comentou um fã. "Mulher, você está impecável", elogiou outro. "O shape que eu mais admiro", acrescentou mais um.

