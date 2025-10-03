Paolla Oliveira se despede de 'Vale Tudo': 'Jornada intensa e bonita'

Paolla Oliveira, 43, comemorou o fim das gravações de "Vale Tudo" (Globo).

A atriz publicou em suas redes sociais uma mensagem de despedida do projeto e de sua personagem, Heleninha Roitman. "Diário. Me despedindo dela e dessa jornada intensa, conturbada e bonita, que é contar a história de outra pessoa, um tanto através da gente…", resumiu, na legenda do post no Instagram.

Paolla mostrou seus últimos momentos em um dos principais cenários da história: a casa de Celina (Malu Galli). "Os Roitman ficam aqui. Comecei nessa sala e estou terminando aqui."

Ela concluiu resumindo o que a experiência de viver Heleninha representou para si. "Toda vez que falo de Heleninha, vejo o abismo tão grande que é essa mulher. Quanto mais eu penso nela, mais eu vejo que vou me salvando através dela."