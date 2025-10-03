O que Taylor Swift fala sobre Travis Kelce em 'The Life of a Showgirl'?

The Life of a Showgirl, 12º álbum de estúdio de Taylor Swift, foi lançado nesta sexta-feira, 3, em meio a uma grande fase na vida pessoal da cantora. Ela e o jogador Travis Kelce anunciaram o noivado no último dia 26 de agosto, e as faixas do novo disco estão repletas de referências ao relacionamento.

Na primeira faixa, The Fate of Ophelia, a cantora faz uma referência à personagem de Hamlet, de William Shakespeare, sugerindo uma mudança em seu destino trágico na peça original. A música pode ser interpretada como uma referência ao relacionamento com Kelce.

Em um dos trechos, ela canta: "I swore my loyalty to me, myself and I / right before you lit my sky up" (em português: "Eu jurei lealdade a mim mesma / bem antes de você iluminar meu céu"). Em outro momento, canta a frase "keep it 100", usada por Kelce em uma publicação com fotos dos dois em julho deste ano (o termo, que significa "manter-se autêntico e verdadeiro", é também uma brincadeira com a soma de 87, número de sua camisa no Chiefs, e 13, o número da sorte de Taylor).

Em Elizabeth Taylor, ela canta: "All the right guys promised they'd stay / under bright lights, they withered away, but you bloom" (em português: "Todos os caras certos prometeram que ficariam / sob luzes brilhantes, eles murcharam, mas você floresce"). A citação pode ser interpretada como uma referência às fortes luzes dos estádios esportivos onde Travis joga e se destaca.

A canção Opalite é uma referência ainda mais direta a Travis. O título faz referência à pedra opala, uma das pedras de nascimento para outubro, o mês de aniversário de Kelce. Em um episódio de agosto do podcast New Heights, ele chegou a citar que a canção era a sua favorita do novo album até o momento.

Já em Eldest Daughter, Taylor canta sobre ter aprendido a aceitar uma forma de amor que não conhecia. Um dos trechos diz: "When you found me I said I was busy / that was a lie" (em português: "Quando você me encontrou eu falei que estava ocupada / era uma mentira"). Travis já contou que entrou em contato com Taylor pela primeira vez quando ela estava em sua megaturnê The Eras.

Em outro, ela canta: "When I said I don't believe in marriage that was a lie / every eldest daughter was the first lamb to the slaughter / every youngest child felt they were raised up in the wild / but now you're home" (em português: "Quando eu disse que não acreditava em casamento, isso era mentira / toda filha mais velha era o primeiro cordeiro a ser levado para o matadouro / todo filho mais novo sentia que tinha sido criado na selva / mas agora você está em casa").

Em Wi$h Li$t, a 8ª música do álbum, Swift canta sobre a possibilidade de trocar suas riquezas por uma vida simples.

"I just want you / have a couple kids, got the whole block lookin' like you / I made wishes on all of the stars / please, God, bring me a best friend / who I think is hot" (em português: "Eu só quero você / ter alguns filhos, deixar o quarteirão inteiro parecido com você / fiz pedidos a todas as estrelas / por favor, Deus, me traga um melhor amigo / que eu ache gostoso").

Em Wood, Taylor canta abertamente sobre sua vida sexual com o tight end: "It ain't hard to see / his love was the key to open my thighs" (em português: "Não é difícil ver / seu amor foi a chave para abrir minhas pernas").