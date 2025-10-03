Topo

Entretenimento

No Casamento às Cegas 50+, Lucielma nega perseguição a outros participantes

Lucielma decidindo não se casar no reality - Reprodução/ Netflix
Lucielma decidindo não se casar no reality Imagem: Reprodução/ Netflix

São Paulo

03/10/2025 13h07

Lucielma Cardeal, participante do reality Casamento às Cegas: Brasil - Nunca é Tarde, rebateu acusações de que teria perseguido ex-participantes do programa. Nesta semana, o assunto veio à tona após Luciana relatar que recebeu inúmeras ligações e tentativas de contato por parte de Lucielma. "Ela é insuportável, é tóxica. Ela fica me ligando de milhares de telefones. Eu era amiga dela até ela começar a fazer da minha vida um inferno."

A alagoana afirmou que jamais ameaçou a integridade física de ex colegas do reality. Além de Luciana, Mário Roberto também alegou ter recebido tentativas insistentes de contato por parte de Lucielma, de quem ficou noivo durante o programa. O relato está no último episódio da temporada, após ela tê-lo abandonado no altar.

Relacionadas

Criadora de conteúdo adulto está no Casamento às Cegas 50+: 'Casei ou não?'

Ex-casamento às Cegas era forçada a emagrecer: 'Vida marcada por perdas'

Edson, dupla de Hudson, dá detalhes sobre procedimento estético no bumbum

"É importante esclarecer que, após desistir da cerimônia, uma decisão difícil, mas necessária naquele momento, eu tentei de maneira respeitosa, conversar com meu ex-noivo apenas para alinharmos nossa comunicação após as gravações. Essa iniciativa jamais teve caráter de perseguição ou desrespeito", declarou em comunicado enviado à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

"Sobre as falas da ex-participante que têm sido divulgadas em posts, reportagens e transmissões ao vivo nas redes sociais, reitero que não mantenho qualquer atitude de perseguição, inclusive mantinha um contato muito amigável, com carinho e respeito, também tenho como comprovar", afirmou. "Essas declarações têm gerado uma onda de comentários ofensivos, discursos de ódio e até ameaças, que ultrapassaram as barreiras virtuais e passaram a atingir minha família, que está sendo injustamente exposta e atacada."

Entenda o caso

Lucielma ficou noiva de Mário Roberto durante a quinta temporada do reality da Netflix, dedicada a reunir casais acima dos 50 anos. No entanto, ela desistiu do casamento e foi embora deixando o noivo no altar, ao perceber que ele diria não ao matrimônio. O momento acontece após ela parecer muito mais interessada do que ele no relacionamento durante todas as fases anteriores da temporada.

No último episódio, um react (vídeo de reação) com comediantes e influenciadores, alguns participantes enviaram vídeos contando como estavam suas vidas um ano depois das gravações. Mário Roberto relata que teria sido perseguido por Lucielma, e que amigos e familiares também teriam sido alvo de tentativas de contato da alagoana.

A polêmica ressurgiu quando Luciana, outra das participantes, também relatou perseguição. Em uma live no Instagram, ela conta que passou a receber inúmeras ligações de Lucielma, de vários números de telefone diferentes, e o motivo seria um suposto romance com Mário Roberto, que ela desmente. Na mesma transmissão, Luciana afirmou que iria registrar um boletim de ocorrência contra Lucielma.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Influenciadora, ex de jogadora da seleção, morre aos 27 anos em acidente

Centenas de vídeos sobre Bollywood gerados por IA desaparecem do YouTube após matéria da Reuters

No Casamento às Cegas 50+, Lucielma nega perseguição a outros participantes

Juiz ordena que Ratinho prove ou se retrate de acusações contra Chico Buarque sobre Lei Rouanet

Namorado de Odete em Vale Tudo, ator seria novo amor de Heleninha; entenda

Como galã 'encarnou' um dos serial killers mais perturbadores da história

Sabia disso? Pascoal em 'Vale Tudo', ator marcou época com papel no 'Sítio'

Recorde no Guinness e Sidney Magal: Famosos que já dublaram filmes e séries

Carolina Dieckmann posa de biquíni em alto mar: 'Motivo para ser mais'

Vitória Strada sobre romance com Boca Rosa: 'As pessoas adoram uma fofoca'

Lí Martins volta a cantar após a morte do marido JP Mantovani: 'é assim que vou me curando'