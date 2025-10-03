Namorado de Odete em Vale Tudo, ator seria novo amor de Heleninha; entenda

Miguel Coelho, 37, apareceu como Álvaro, namorado do passado de Odete Roitman (Débora Bloch) no capítulo de Vale Tudo exibido na quinta-feira (2). Anteriormente, o ator estava cotado para viver outro personagem. Entenda.

O que aconteceu

Álvaro surgiu em uma das grandes reviravoltas da novela das 21h: o acidente causado por Odete, há 13 anos. A cena marcou um momento de impacto logo após a revelação de que Leonardo Roitman (Guilherme Magon) está vivo.

Na trama, a família se reúne para reconstruir os acontecimentos do acidente de carro que vitimou Leonardo. Durante a reconstituição, o público vê Odete deixando uma festa acompanhada de Álvaro, personagem de Coelho. Pouco depois, ela flagra os filhos dirigindo em alta velocidade. Irritada com o rumo da noite, dispensa o rapaz e decide assumir o volante do carro.

Antes da reta final, o nome de Miguel Coelho estaria cotado para viver outro personagem do remake. Houve a especulação de que ele interpretaria William, papel que foi de Dennis Carvalho na versão original de "Vale Tudo".

William tinha papel decisivo na versão antiga da novela, mas não surgiu no remake. Na trama de 1988, William era um bilionário infiltrado na TCA para desmascarar Marco Aurélio, mas também se apaixonava por Heleninha (Renata Sorrah).

Quem é Miguel Coelho?

Miguel Coelho já tem uma trajetória conhecida na televisão. Natural de Porto Alegre, o ator chamou atenção do público pela primeira vez em 2012, quando participou do concurso Novos Talentos, no Caldeirão do Huck. Na época, ele ainda cursava administração de empresas, mas decidiu apostar na carreira artística após a experiência.

Sem vencer a disputa, investiu em estudos e testes até conseguir a primeira oportunidade em novelas. Em 2017, estreou em "Malhação - Viva a Diferença" como o enigmático Mr. X. Depois, passou por "Espelho da Vida" (Globo, 2018), "Amor sem Igual" (Record, 2019) e "Gênesis" (Record, 2021).

Miguel também teve papel de destaque em "Reis", série bíblica da Record. Mais recentemente, conquistou espaço como protagonista adulto em "A Caverna Encantada", novela infantil exibida pelo SBT entre 2024 e 2025, no papel do professor Gabriel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.