Topo

Entretenimento

MP denuncia influencer acusado de desviar R$ 146 milhões com 'golpe do Pix'

MP denuncia influencer acusado de desviar R$ 146 milhões - Divulgação/PC-SP e reprodução/Instagram
MP denuncia influencer acusado de desviar R$ 146 milhões Imagem: Divulgação/PC-SP e reprodução/Instagram
Ricardo Pedro Cruz
do UOL

De Splash, em São Paulo

03/10/2025 10h17

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) ofereceu denúncia contra o influenciador Gabriel Spalone e outros dois homens pelos crimes de furto e associação criminosa. O grupo é acusado de desviar R$ 146,5 milhões usando transferências via PIX.

O que aconteceu

MP alega que os três formaram uma associação criminosa estável e planejada para cometer delitos financeiros em larga escala. A promotora Michele Demico Camargo destacou que as investigações demonstraram "a articulação, poder financeiro e a expertise do grupo criminoso".

Relacionadas

Largados e Pelados: brasileira usa a vagina para pescar no reality

'O Agente Secreto' é escolhido para representar Brasil no Oscar 2026

Investigação identificou Spalone como o operador direto das transações ilícitas, chegando a realizar transferências inclusive durante viagens internacionais. Outro denunciado teria recebido parte significativa dos valores em contas de empresas ligadas a ele. O terceiro acusado, por sua vez, recebeu quantias desviadas tanto em sua conta de pessoa física quanto nas de empresas sob sua titularidade.

Advogado Eduardo Maurício, que representa o influenciador, defende que o relatório final da Polícia Civil "é totalmente genérico e sem indício ou prova de qualquer crime". Em contato com Splash, ele também comentou o posicionamento da Promotoria.

A acusação por parte do Ministério Público não possui nenhum elemento ou força para resultar na condenação do influencer. A única hipótese é a sua absolvição diante da sua inocência, o que ficará provado na instrução processual.

Prisão

Gabriel protagonizou uma reviravolta internacional no fim de semana. Após ser liberado pelas autoridades no Panamá, ele foi preso novamente horas depois ao desembarcar em Buenos Aires, na Argentina.

Prisão foi coordenada pela Polícia Federal e contou com o apoio das polícias da Argentina, Panamá, Paraguai, Estados Unidos e da Polícia Civil de São Paulo. Spalone agora aguarda na Argentina os trâmites para a extradição ao Brasil.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Estela morre? Até Ernesto se desespera com situação em 'Êta Mundo Melhor!'

Vai ter banana ou não? Ator detalha novo fim de Marco Aurélio em Vale Tudo

MP denuncia influencer acusado de desviar R$ 146 milhões com 'golpe do Pix'

Filha de Kelly Key mostra antes e depois após emagrecer 26 kg

Final de 'Estrela da Casa ocorrerá em duas etapas e começa neste sábado, 4

Sasha posa de topless na Itália e exibe tatuagem discreta

Taylor Swift lança álbum "Life of a Showgirl" com promoção global

Bárbara Evans exibe shape em viagem para Porto de Galinhas: 'Paraíso'

'Vale Tudo' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Priscilla exibe tatuagens e abdômen 'trincado' em nova sequência de fotos

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira