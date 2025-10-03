MP denuncia influencer acusado de desviar R$ 146 milhões com 'golpe do Pix'

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) ofereceu denúncia contra o influenciador Gabriel Spalone e outros dois homens pelos crimes de furto e associação criminosa. O grupo é acusado de desviar R$ 146,5 milhões usando transferências via PIX.

O que aconteceu

MP alega que os três formaram uma associação criminosa estável e planejada para cometer delitos financeiros em larga escala. A promotora Michele Demico Camargo destacou que as investigações demonstraram "a articulação, poder financeiro e a expertise do grupo criminoso".

Investigação identificou Spalone como o operador direto das transações ilícitas, chegando a realizar transferências inclusive durante viagens internacionais. Outro denunciado teria recebido parte significativa dos valores em contas de empresas ligadas a ele. O terceiro acusado, por sua vez, recebeu quantias desviadas tanto em sua conta de pessoa física quanto nas de empresas sob sua titularidade.

Advogado Eduardo Maurício, que representa o influenciador, defende que o relatório final da Polícia Civil "é totalmente genérico e sem indício ou prova de qualquer crime". Em contato com Splash, ele também comentou o posicionamento da Promotoria.

A acusação por parte do Ministério Público não possui nenhum elemento ou força para resultar na condenação do influencer. A única hipótese é a sua absolvição diante da sua inocência, o que ficará provado na instrução processual.

Prisão

Gabriel protagonizou uma reviravolta internacional no fim de semana. Após ser liberado pelas autoridades no Panamá, ele foi preso novamente horas depois ao desembarcar em Buenos Aires, na Argentina.

Prisão foi coordenada pela Polícia Federal e contou com o apoio das polícias da Argentina, Panamá, Paraguai, Estados Unidos e da Polícia Civil de São Paulo. Spalone agora aguarda na Argentina os trâmites para a extradição ao Brasil.