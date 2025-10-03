MC Pink, filha de Mané Garrincha, morre aos 44 anos

Topo

Lívia dos Santos, conhecida como MC Pink, morreu na última quarta-feira (1º). A informação foi confirmada por sua filha nas redes sociais.

O que aconteceu

Manu, filha de Lívia, se despediu da mãe. "Não consigo acreditar que você se foi. Parece que foi ontem quando estávamos juntas no quarto rindo de tudo. Essa dor nunca vai sair de mim."

De acordo com a página Bangu Notícias, no Instagram, Lívia morreu de insuficiência cardíaca. Na publicação, Manu também se despediu da mãe. "Te amo muito, minha mãe, estrelinha mais linda."

Lívia era filha de Garrincha com a última esposa, Vanderléia Oliveira. Com o nome artístico de MC Pink, ela iniciou uma rápida carreira no funk, aos 14 anos, quando lançou o "Rap do Garrincha".

Ela abandonou a carreira musical pouco tempo depois e treinou futebol, nas categorias de base do Vasco.

