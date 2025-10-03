Topo

Marlon ou Ryan? Bárbara empurra Kami para decisão em 'Dona de Mim'

Bárbara (Giovanna Cordeiro) e Kami (Giovana Lancellotti) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Bárbara (Giovanna Cordeiro) e Kami (Giovana Lancellotti) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 11h46

Com quem Kami vai ficar em "Dona de Mim"? Veja o que acontece nesta sexta-feira (3).

O que vai acontecer

Jaques exige que todas as pessoas contratadas por Samuel sejam demitidas, e Davi alerta o pai. Ricardo questiona Jaques sobre a recontratação de Danilo. Samuel diz a Leo que o juiz reverterá a interdição de Rosa.

Kami confessa para Leo o plano contra Ronaldo. Fabiana conta a Kami que Ryan pediu demissão do salão. Vespa afirma a Ryan que sua dívida com o movimento não está paga.

Bárbara provoca Kami a escolher entre Ryan e Marlon. Bárbara fala com Heidegger sobre Lucas. Marlon flagra Ryan com Kami e Dedé.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

