Lí Martins volta a cantar após a morte do marido JP Mantovani: 'é assim que vou me curando'

A cantora Lí Martins emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo em que aparece cantando. É a primeira vez que ela canta publicamente desde a morte de seu marido, o influenciador JP Mantovani, em 21 de setembro, depois de sofrer um acidente de moto.

O vídeo foi postado em seu perfil no Instagram e a ex-integrante do Grupo Rouge canta a música Ah se eu Pudesse, gravada por Renata Fausti. "Se eu pudesse acordar/Dar de cara com amor/Me pedindo pra entrar/Me falando que a cor/Do meu amor é azul/Que meu caminho é o sul/Que minha vida é você/Ah se eu pudesse", diz a letra que ganhou novo significado em meio ao luto de Lí.

"Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta", desabafou a artista na legenda do post. Segundo ela, a canção traduz um "amor puro, genuíno, sentido nos gestos mais simples", algo que ela viveu intensamente em seu relacionamento. "É assim que vou me curando", completou.

O casal estava junto há 10 anos desde que se conheceram no reality show A Fazenda. Eles tiveram uma filha, Antonella, de 8 anos.

Com a publicação do vídeo, Lí ganhou o afago de amigos e colegas. A apresentadora Nicole Bahls foi uma que se manifestou nos comentários. "Viva o luto o tempo que for necessário estou aqui para tudo. Te amo muito, muito", escreveu.

A ex-modelo Renata Banhara também se manifestou: "Li não sabemos o que escrever para aliviar e abrandar esse momento encaminho minhas orações por vocês".

Outra que comentou o post de Lí foi a atriz Ellen Rocche, que disse: "Sinta o meu abraço apertado com todo o carinho, querida! A dor é tão grande e intensa, pois é proporcional ao amor de vocês. Estou por aqui mandando as melhores vibrações de amor, luz, conforto e pedindo a Deus que te pegue nos braços dele e te guarde para que assim consiga amenizar um pouquinho a dor do seu".