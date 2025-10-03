Topo

Leonardo abre o jogo sobre Zé Felipe e Ana Castela: 'Torcendo por eles'

Leonardo revela torcida por Zé Felipe e Ana Castela
03/10/2025 08h38

Leonardo, 62, falou pela primeira fez sobre a aproximação entre Zé Felipe, 27, e Ana Castela, 21.

O cantor revelou que deseja ver o filho e a Boiadeira felizes. "Torcendo por eles, que sejam felizes, são dois jovens potentes na música, e a gente está torcendo por eles, né? Tá nas mãos de Deus", afirmou ao apresentador Henrique Silva.

Recentemente, Zé Felipe e Ana Castela viajaram ao lado de Leonardo e Poliana Rocha para o Pantanal. Durante os dias de descanso, os artistas compartilharam momentos juntos em família, com direito a pescaria e registros que reforçaram a sintonia entre eles.

Ana Castela também falou sobre essa aproximação. Em entrevista durante um evento em São Paulo, na quarta-feira (1º), a cantora destacou que tudo está acontecendo no tempo certo: "A internet tenta nos fazer pular etapas. Estamos seguindo", disse a Boiadeira.

