Influenciadora Rafaela Del Bianchique morre em acidente de carro em SP

Morreu aos 27 anos nesta sexta-feira, 3, a influenciadora Rafaela Del Bianchi, após um acidente de carro na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, interior de São Paulo. Segundo informações do EPTV, Rafaela era a condutora e não usava cinto de segurança na hora do acidente. O carro capotou por volta das 5h da manhã, e ela foi projetada para fora do veículo.

Além de Rafaela, estava também no automóvel uma amiga, dona do carro, que estava no banco do carona. Ela sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital. Ainda não há informações se Rafaela havia consumido álcool.

Rafaela era influenciadora e somava mais de 20 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina de treinos na academia, viagens e momentos de descontração e lazer com amigos ou ao lado da filha, Júlia, de 11 anos. Em suas últimas publicações, ela mostrou o dia na academia e compartilhou fotos e vídeos com amigas na boate Duck, em Campinas.

A influenciadora já foi namorada da jogadora de futebol Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira. A atleta se manifestou no Instagram sobre a morte da ex-companheira.

"O céu está em festa agora! Eu te amo e vou te amar pra sempre, obrigada por ser luz em momentos que eu precisava que fosse, obrigada por ser dura quando eu precisasse que fosse, muito obrigada (...) Só não entendo, às vezes dá uma revolta, um mix de sentimentos que eu não consigo descrever. E ao mesmo tempo um alívio de ter feito parte de 5 anos da sua vida com amor, carinho, companheirismo, você me ensinou muito."