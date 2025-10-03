Influenciadora, ex de jogadora da seleção, morre aos 27 anos em acidente

A influenciadora Rafaela Del Bianchi morreu aos 27 anos, na madrugada de hoje, em um grave acidente de carro.

O que aconteceu

Veículo em que a influencer estava capotou na Rodovia Lix da Cunha, em Campinas, interior de São Paulo. A informação foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública de SP.

Rafaela não usava o cinto de segurança no momento da colisão e foi arremessada para fora do carro, segundo comunicado do Corpo de Bombeiros. A morte foi confirmada no local.

Uma outra passageira que estava no veículo e usava o cinto de segurança sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Mário Gatti para atendimento.

Rafaela era ex-namorada da jogadora Kerolin, que atua pelo Manchester City e pela Seleção Brasileira de Futebol. Segundo relatos, a jogadora foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do acidente e precisou ser amparada por amigos e familiares.