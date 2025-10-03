Topo

Entretenimento

Hungria posta 1ª foto em hospital: 'Arrume um lugar seguro para tomar uma'

Hungria posta 1ª foto em hospital apos internação - Reprodução/Instagram
Hungria posta 1ª foto em hospital apos internação Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

03/10/2025 14h38

Hungria falou do processo de recuperação, hoje, em publicação no Instagram. Ele foi internado ontem no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de ter ingerido bebida adulterada.

O que aconteceu

Ele afirmou que está se recuperando da melhor forma possível. "Logo eu estarei de volta em casa, mais forte e com a fé renovada", escreveu.

Hoje meu coração é só gratidão! Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato a minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho. Hungria

Músico também fez um alerta a fãs, amigos e familiares. "A sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma", completou o rapper.

Internação

Ele deu entrada na unidade de saúde com quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo.

Equipe do cantor anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz comunicado.

