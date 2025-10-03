Hungria posta 1ª foto em hospital: 'Arrume um lugar seguro para tomar uma'
Hungria falou do processo de recuperação, hoje, em publicação no Instagram. Ele foi internado ontem no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de ter ingerido bebida adulterada.
O que aconteceu
Ele afirmou que está se recuperando da melhor forma possível. "Logo eu estarei de volta em casa, mais forte e com a fé renovada", escreveu.
Hoje meu coração é só gratidão! Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato a minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho. Hungria
Músico também fez um alerta a fãs, amigos e familiares. "A sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma", completou o rapper.
Internação
Ele deu entrada na unidade de saúde com quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo.
Equipe do cantor anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz comunicado.