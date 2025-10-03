Topo

'Visionário': avó de Paolla Oliveira acertou fim de Heleninha em Vale Tudo

Heleninha (Paolla Oliveira) em "Vale Tudo"
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
03/10/2025 16h18

Paolla Oliveira abriu o jogo sobre o destino de Heleninha, sua personagem em "Vale Tudo", e revelou que a avó teve "premonição" sobre seu desfecho romântico.

O que aconteceu

A atriz contou que estranhou, no início, o romance da alcoolista em recuperação com Renato (João Vicente de Castro). Mas hoje ela admite que aprova a relação e acredita que o casal pode ter futuro.

Paolla relembrou que, na versão original, Heleninha encontrava um novo amor dentro do Alcoólicos Anônimos. Em 1988, a filha de Odete terminava a trama ao lado de William, um ricaço ex-acoolista que a ajudou em sua recuperação. A atriz achou surpreendente a mudança para Renato.

Foi inusitado. A gente pensou: 'E agora?'. Mas gosto da ideia de que, já que a personagem busca uma vida nova, ela também encontre um novo par. Acho bonito seguir esse caminho juntos Paolla Oliveira, ao jornal O Globo

Renato (João Vicente de Castro) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Renato (João Vicente de Castro) e Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

A atriz ainda revelou que sua avó notou, no meio da trama, algo que se concretizou agora, na reta final. "Na primeira cena que fiz com o João Vicente, ele colocou a mão sobre a da Heleninha. Minha avó disse: 'A única pessoa que gosta dela é o Renato'. Achei visionário. Hoje vejo que estamos construindo por esse lado mesmo", relembrou ela.

Nos capítulos finais, Heleninha passará por grandes provações. Após descobrir que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo e que não foi a verdadeira responsável pelo acidente, a pintora sofre um novo colapso. Ela escreve uma carta à mão, deixa o bilhete em sua galeria e volta a beber antes de desaparecer misteriosamente.

E o bolão da morte de Odete Roitman? Bem-humorada, Paolla contou que incentiva os colegas de elenco a apostar em quem será o responsável pela morte de Odete Roitman. "Falo todo dia: gente, vamos criar esse bolão! A gente junta dinheiro, faz uma doação. Só se fala nisso. E olha que a mulher nem morreu ainda", brincou a atriz.

