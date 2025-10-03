Topo

Gretchen faz procedimento no bumbum e mostra resultado: 'É um sucesso'

Gretchen mostra resultado de procedimento no bumbum Imagem: Reprodução/Instagram
03/10/2025 11h33

Gretchen, 66, realizou um procedimento no bumbum e seu médico compartilhou o resultado nas redes sociais.

O que aconteceu

Especialista em harmonização glútea, Dr. Fúvio Luca contou que estimulou a produção de colágeno no bumbum da artista. "Estamos acompanhando essa produção de colágeno, essa melhora no bumbum dela. Quatro meses depois da primeira vez que a gente fez, só um retoquinho, achei que está melhor a cada dia", disse em vídeo postado ontem no Instagram.

O médico falou sobre o PMMA (polimetilmetacrilato) e os tratamentos feitos pela famosa. "Estamos defendendo uma técnica de sustentação de glúteo e produção de colágeno. Fizemos uma projeção de quadríceps, coisa que ela sempre quis, trouxemos o nutrólogo para olhar todos os exames para saber se poderia colocar mais produto", explicou.

Na legenda, reforçou que Gretchen é um caso de sucesso. "Ela segue esbanjando energia, beleza e muito colágeno, com o bumbum sempre lá em cima. O caso dela é um verdadeiro sucesso — prova de que, com técnica, segurança e visão estética, é possível alcançar resultados naturais e duradouros em qualquer idade."

