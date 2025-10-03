Gracyanne Barbosa compartilha detalhes de lesão no joelho após acidente no 'Dança dos Famosos'

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais detalhes sobre a lesão sofrida durante uma apresentação no quadro Dança dos Famosos. O acidente resultou no rompimento de um tendão no joelho e exigiu que a ex-mulher de Belo fosse submetida a uma cirurgia.

Ao responder perguntas de seguidores no Instagram, Gracyanne explicou que percebeu o problema durante o último giro da coreografia. "Ouvi um estalo muito alto e achei que meu joelho tivesse batido no do Linekee. Mas ele disse que não, e percebi que o barulho vinha do meu joelho. Só depois soube que se tratava do rompimento de um tendão", relatou.

Mesmo sentindo dor, a dançarina tentou finalizar a apresentação. "Na hora, só pensava em continuar. Todo mundo foi muito carinhoso. Foi um momento de dor, mas de apoio também. Mas já desconfiava que fosse algo mais sério", disse.

Cirurgia e recuperação

A lesão levou Gracyanne à sala de cirurgia. Nos Stories, ela contou que os primeiros dias do pós-operatório foram marcados por dores intensas. "É uma cirurgia que dói bastante. Ontem estava com muita dor. Recebi uma homenagem da bateria da União da Ilha e fiquei muito feliz. Essas mensagens têm feito toda a diferença", afirmou.

Visivelmente emocionada, a musa fitness agradeceu o carinho que tem recebido de fãs e colegas de trabalho, entre eles Luciano Huck, que acompanhou o episódio no Domingão. "Fico grata e feliz com esse carinho e essa força. Tenho certeza de que vou me recuperar 100% e que isso tudo tem um propósito. Sei que Deus não interrompe sonhos", declarou.