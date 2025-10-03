Topo

Entretenimento

Gracyanne Barbosa compartilha detalhes de lesão no joelho após acidente no 'Dança dos Famosos'

São Paulo

03/10/2025 14h33

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais detalhes sobre a lesão sofrida durante uma apresentação no quadro Dança dos Famosos. O acidente resultou no rompimento de um tendão no joelho e exigiu que a ex-mulher de Belo fosse submetida a uma cirurgia.

Ao responder perguntas de seguidores no Instagram, Gracyanne explicou que percebeu o problema durante o último giro da coreografia. "Ouvi um estalo muito alto e achei que meu joelho tivesse batido no do Linekee. Mas ele disse que não, e percebi que o barulho vinha do meu joelho. Só depois soube que se tratava do rompimento de um tendão", relatou.

Mesmo sentindo dor, a dançarina tentou finalizar a apresentação. "Na hora, só pensava em continuar. Todo mundo foi muito carinhoso. Foi um momento de dor, mas de apoio também. Mas já desconfiava que fosse algo mais sério", disse.

Cirurgia e recuperação

A lesão levou Gracyanne à sala de cirurgia. Nos Stories, ela contou que os primeiros dias do pós-operatório foram marcados por dores intensas. "É uma cirurgia que dói bastante. Ontem estava com muita dor. Recebi uma homenagem da bateria da União da Ilha e fiquei muito feliz. Essas mensagens têm feito toda a diferença", afirmou.

Visivelmente emocionada, a musa fitness agradeceu o carinho que tem recebido de fãs e colegas de trabalho, entre eles Luciano Huck, que acompanhou o episódio no Domingão. "Fico grata e feliz com esse carinho e essa força. Tenho certeza de que vou me recuperar 100% e que isso tudo tem um propósito. Sei que Deus não interrompe sonhos", declarou.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Vida nova: veja fotos das últimas cenas de Afonso e Solange em 'Vale Tudo'

Cineasta brasileira detida nos EUA tem tratamento médico negado, diz marido

'The Fate of Ophelia': o que a música de Taylor Swift tem a ver com Shakespeare?

Hungria posta 1ª foto em hospital: 'Arrume um lugar seguro para tomar uma'

Gracyanne Barbosa compartilha detalhes de lesão no joelho após acidente no 'Dança dos Famosos'

Quem foi enterrado no lugar de Leonardo em 'Vale Tudo'? Resposta é chocante

'A Fazenda: após eliminação, trato dos animais e estratégias de participantes geram brigas

Influenciadora, ex de jogadora da seleção, morre aos 27 anos em acidente

Centenas de vídeos sobre Bollywood gerados por IA desaparecem do YouTube após matéria da Reuters

No Casamento às Cegas 50+, Lucielma nega perseguição a outros participantes

Juiz ordena que Ratinho prove ou se retrate de acusações contra Chico Buarque sobre Lei Rouanet