Gracyanne Barbosa compara corpo antes e depois da Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa participou recentemente da Dança dos Famosos
Gracyanne Barbosa participou recentemente da Dança dos Famosos Imagem: Léo Rosario/Globo
03/10/2025 22h23

Gracyanne Barbosa, 42, publicou um comparativo de seu corpo antes e depois de participar da Dança dos Famosos.

A musa fitness fez isso atendendo ao pedido de vários fãs. "Antes e depois que vocês pediram tanto", escreveu ela, na legenda da publicação no Instagram.

Gracyanne aproveitou para desmentir que teria engordado 20 kg após ser operada do joelho. "Isso realmente seria impossível em três dias. Na verdade, eu tinha emagrecido muito para a Dança, [perdi] 14 kg em cincou ou seis semanas. Então obviamente perdi muita água e massa muscular nesse período. Com a cirurgia, tive muita retenção, por conta do corticoide, soro, edema, alteração metabólica, tudo dentro do esperado."

Ela deixou claro, porém, que a balança é a menor de suas preocupações neste momento. "Sinceramente, isso não me preocupa. Meu foco é recuperação, estar bem mentalmente, minimizar as perdas profissionais e estar bem pra compartilhar tudo com vocês. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, as mensagens e orações de vocês, estão sendo fundamentais para os meus dias."

