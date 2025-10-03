Topo

Entretenimento

Gracyanne Barbosa chora após cirurgia: 'Vou me recuperar 100%'

Gracyanne desabafa sobre cirurgia no joelho e se diz esperançosa com recuperação - Reprodução/Instagram
Gracyanne desabafa sobre cirurgia no joelho e se diz esperançosa com recuperação Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 08h46

Gracyanne Barbosa, 42, chorou ao comentar sobre sua lesão no joelho e explicou sua tentativa de se manter positiva em meio ao ocorrido.

O que aconteceu

Uma pessoa citou a positividade da dançarina em uma caixinha de perguntas aberta ontem no Instagram. Segundo ela, a participante da Dança dos Famosos, do Domingão (Globo), estava confiante em sua chegada ao hospital, antes de realizar a cirurgia no joelho.

Relacionadas

Gracyanne Barbosa é recebida por mãe de Belo após cirurgia no joelho

Gracyanne Barbosa deixa hospital de cadeira de rodas após lesão no joelho

Gracyanne se machuca durante a Dança dos Famosos; veja como ficou o grupo B

Às lágrimas, a ex-BBB falou sobre sua tristeza com a lesão e a esperança de melhorar. "Fiquei de fato muito triste, mas tenho certeza de que Deus preparou algo muito maior do que eu mereço. Tenho certeza de que tudo isso tem um propósito. Então, sim, cheguei ao hospital muito animada, tenho certeza de que vou me recuperar 100%, que vou ficar ótima e que não vou chorar de tristeza, não vou reclamar."

Sei que Deus não interrompe sonhos, então confio. Às vezes, a gente não entende no momento, mas a gente tem que ter fé. Reforçou a ex-esposa de Belo

Gracyanne Barbosa rompeu o tendão em sua apresentação de lambada na competição do Domingão. Com isso, precisou ir para o hospital e passar por uma cirurgia no joelho.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos

Gracyanne Barbosa chora após cirurgia: 'Vou me recuperar 100%'

Muito vermelho e looks ousados: famosos vão à baile da Globo

Leonardo abre o jogo sobre Zé Felipe e Ana Castela: 'Torcendo por eles'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Confissão de Odete em Vale Tudo provoca furor nas redes sociais

Taylor Swift lança seu 12º álbum, 'The Life of a Showgirl'

História real de Ed Gein que vestia pele humana e fazia objetos com crânios

Separação de Kidman e Piovani elogiando Cíntia marcam fofocas da semana

Ticiane Pinheiro está no elenco de 'Terra Nostra', mas nem todos perceberam