Gominho relata assalto e contas esvaziadas: 'Estou sem um real'

Gominho, 36, usou suas redes sociais para contar que foi assaltado e ficou sem dinheiro em suas contas.

O que aconteceu

O influenciador gravou um vídeo contando o acontecido e explicando o sumiço das redes. "Eu fui assaltado. E aí, entendendo tudo o que tem acontecido, eles realmente pegaram empréstimo na minha conta, pegaram todo o dinheiro que eu tinha. Tô sem um real."

Gominho contou ter falado com seu banco e confirmou que fez um boletim de ocorrência. "Estava falando com meu gerente hoje. Agora tô vendo como arrumo o IMEI do celular. Sextou, né?."

Fizeram empréstimo. Pegaram meu dinheiro, mandaram pra uma Emily Vitória e uma Tarciane. Questionei pro meu gerente como eles conseguiram tudo isso, se tem senha, face ID... Muito estranho. Enfim. Esses bancos criam um banco de proteção e não funcionam.

Gominho

O influenciador finalizou. "A situação é essa. Tô sem um real e não sei o que fazer. Olha. É isso."