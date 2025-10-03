Topo

Globo não vai divulgar sinopses da última semana da novela 'Vale Tudo'

São Paulo

03/10/2025 20h03

Chegando na reta final de Vale Tudo, a Rede Globo decidiu não divulgar as sinopses da última semana da novela. Os eventos dos capítulos finais do folhetim devem focar nas investigações sobre o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) e outros desfechos da trama, como a situação de Raquel (Taís Araújo)e Ivan (Renato Góes) e de outros membros da família Roitman.

Enquete: Quem vai matar Odete Roitman em 'Vale Tudo'? Vote

Em comunicado enviado nesta sexta-feira, 3, a emissora declarou que não serão divulgadas as sinopses dos capítulos 169 a 173 da novela, que vão ao ar na semana do dia 13 de outubro, segunda-feira, ao dia 18, sábado.

Escrito por Manuela Dias, o remake de Vale Tudo chega ao fim no dia 17 de outubro, sexta-feira. Na semana seguinte, começa a ir ao ar Três Graças, de Aguinaldo Silva.

A morte de Odete Roitman, um dos eventos mais marcantes da teledramaturgia brasileira na versão de 1988, acontece desta vez no capítulo da próxima segunda-feira, 6. Entre os suspeitos de cometer o assassinato estão Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond) e Fátima (Bella Campos).

