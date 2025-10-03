Filhos de Sean "Diddy" Combs pedem clemência em condenação por prostituição

Por Luc Cohen e Jack Queen

NOVA YORK (Reuters) - Os filhos de Sean "Diddy" Combs pediram clemência para o pai durante audiência para declaração da sentença do magnata do hip-hop por acusações de prostituição nesta sexta-feira, dizendo ao juiz que ele se tornou um homem melhor no ano que se seguiu à sua prisão por crimes sexuais.

"Não estamos aqui para justificar nenhum de seus erros", disse a filha de 18 anos de Combs, Jessie Combs, entre lágrimas. "Mas, meritíssimo, ele ainda é nosso pai e ainda precisamos que ele esteja presente em nossas vidas."

Em 2 de julho, um júri condenou Combs, de 55 anos, acusado em dois casos de arranjar acompanhantes masculinos pagos para atravessar fronteiras estaduais e participar de performances sexuais movidas a drogas -- às vezes chamadas de "Freak Offs" -- com as namoradas de Combs enquanto ele gravava vídeos e se masturbava.

O júri o absolveu das acusações mais graves de extorsão e tráfico sexual, que poderiam ter lhe rendido uma sentença de prisão perpétua. Essas acusações se baseavam no argumento dos promotores de que Combs usava violência e ameaças para coagir suas namoradas a participar dos encontros.

Dirigindo-se ao juiz distrital Arun Subramanian, a irmã gêmea de Jessie, D'Lila Combs, disse que ela e seus irmãos estavam com medo de ficar sem o pai após a morte da mãe deles, a atriz e modelo Kim Porter, em 2018.

"Já perdemos muito", disse ela. "Por favor, meritíssimo, por favor, dê à nossa família a chance de nos curarmos juntos."

Combs abaixou a cabeça enquanto seus filhos falavam e tinha lágrimas nos olhos quando os comentários foram concluídos. Subramanian agradeceu a eles.

Após as declarações dos filhos, os advogados do magnata do hip-hop mostraram ao tribunal um vídeo sobre o passado e a filantropia de Combs, mostrando-o brincando com os filhos, palestrando para alunos de escolas públicas e correndo a Maratona de Nova York para arrecadar dinheiro para caridade.

Combs, que está atrás das grades em uma prisão do Brooklyn desde setembro de 2024, deve se dirigir ao tribunal ainda nesta sexta-feira.

Ele pode pegar até 20 anos de prisão, embora o juiz tenha amplo poder para determinar a pena. Os advogados de defesa dizem que a sentença apropriada é de 14 meses, o que significaria que Combs seria liberado até o final do ano após receber crédito pelo tempo já cumprido.

Os promotores, por sua vez, pressionam por uma sentença de pelo menos 11 anos e três meses. Mais cedo, nesta sexta-feira, a promotora Christy Slavik disse que a defesa estava tentando indevidamente retratar a conduta de Combs como uma "consequência menor de um estilo de vida de sexo, drogas e rock and roll" e argumentou que o juiz deveria considerar o abuso de suas namoradas.

"Não levar isso em conta agora seria deixar o réu se safar de anos de violência doméstica e abuso", disse Slavik.

Os advogados de Combs reconheceram que ele havia abusado fisicamente de suas namoradas, mas argumentaram que elas participaram voluntariamente das performances sexuais.

Em uma carta de quatro páginas para Subramanian, apresentada ao tribunal na quinta-feira, Combs pediu desculpas "por toda a mágoa e dor que causei aos outros com minha conduta" e pediu misericórdia ao juiz, dizendo: "Perdi o rumo".

Subramanian reconheceu que Combs demonstrou arrependimento por sua conduta, mas disse que ele não havia se desculpado pelos delitos de prostituição que estão no centro da condenação.

(Reportagem de Luc Cohen e Jack Queen em Nova York)