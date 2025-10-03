Topo

Separação de Kidman e Piovani elogiando Cíntia marcam fofocas da semana

De Splash, São Paulo

03/10/2025 05h30

A separação de Nicole Kidman e Keith Urban, os bastidores da briga pela guarda do filho da Madonna e Luana Piovani lembrando que Carnaval não é 'desfile de ego' movimentam a semana dos famosos. Fernanda Braz Soares comentou as fofocas para Splash.

O que aconteceu

Nicole Kidman e Keith Urban se separaram após quase 20 anos de casamento. Segundo a imprensa americana, Keith Urban já tem uma nova namorada. Fãs também repararam que o cantor se frustrava em entrevistas quando perguntado sobre Nicole Kidman.

Convenhamos, já estavam rodando ali no piloto automático, no modo avião há algum tempo. Fernanda Braz Soares

O acordo pré-nupcial do casal supostamente diz que Urban pode receber até US$ 640 mil (cerca de R$ 3,4 milhões) por ano de casamento que se manteve sóbrio. "Nicole Kidman era muito mais rica na época, já vinha de Moulin Rouge, The Hours, de toda uma carreira, e queria incentivar e se proteger de recaídas do Keith, né, que sempre teve problemas com drogas e álcool", explicou Fernanda.

Madonna revelou detalhes da disputa pela guarda do filho Rocco com o ex-marido Guy Ritchie. "Nada me quebrou tanto quanto a disputa pela guarda de Rocco", disse a Rainha do Pop no podcast On Purpose, onde também contou que pensou em tirar a própria vida na época. "Eu fui abandonada quando criança pela minha mãe, que morreu, né? E perder um filho era como ver a vida se repetir", completou.

E ficamos com a lição do pop aí, né? Que até a mulher mais poderosa do mundo pode se ver presa num tribunal brigando pelo direito de ser mãe. Fernanda Braz Soares

No Brasil, Luana Piovani criticou a falta de diversidade nas escolas de samba e afastou boatos de treta com Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby. Segundo ela, muitas mulheres se dedicam e investem em aulas de samba, mas se esquecem de aprender mais sobre questões raciais e sociais que envolvem o Carnaval.

A atriz justificou que não retorna à Salgueiro porque a escola teria gente demais e representação de menos. Cintia vai desfilar em 2026 pela escola de samba e, ao contrário do que muitos esperavam, ela não criticou, mas sim rasgou elogios à musa da Salgueiro. "O povo fica querendo inventar treta entre mim e a Cintia. Não vão conseguir, gente, não vão. Eu que falei da Cintia para o Pedro. Eu a vida toda admirei a Cintia", disse Piovani.

Luana Piovani tá dando seu recado aí de que ela não vai se contentar em ensaiar o carão na frente do espelho e que prefere lembrar que o Carnaval não é um desfile de ego, né? Fernanda Braz Soares

