Ex-repórter de afiliada da Globo tem mal súbito e morre aos 44 anos

Ex-repórter Alan Schneider morreu aos 44 anos - Divulgação
De Splash, em São Paulo

03/10/2025 20h59

O jornalista Alan Schneider morreu, nesta quinta-feira (2), aos 44 anos, em virtude de um mal súbito. A informação da morte do ex-Globo foi confirmada pela prefeitura de Bauru, onde atuava como assessor.

O que aconteceu

Alan sofreu um mal súbito na rua Severino Lins, na Vila Aviação, em Bauru. O atendimento médico foi acionado, mas ele não resistiu.

O jornalista trabalhou na TV Tem, afiliada da TV Globo, e G1 por 12 anos. Ele foi produtor de reportagem, repórter investigativo e trabalhou nas praças de Bauru, Marília e São José do Rio Preto, além de integrar o time do g1.

Alan ficou conhecido no interior de São Paulo como Jacaré do quadro "Fala, Povão", da TEM Notícias. A pergunta "Quem é o Jacaré?" se tornou famosa entre os telespectadores da emissora.

Há cerca de dois anos, ele trabalhava na equipe de assessoria de imprensa da prefeitura de Bauru. Pelas redes sociais, a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), lamentou a morte do jornalista.

A vida é um sopro. Com muita tristeza, recebi a notícia do falecimento do nosso querido Alan Schneider, amigo desde a época em que trabalhávamos na TV TEM e que integrava o nosso time de assessoria de imprensa da Prefeitura. Um profissional admirado por todos, de competência incrível, que nos deixou de forma tão precoce. Estou em oração por sua família, especialmente por seu filho pequeno. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa consolá-los.
Suéllen Rosim

Natural de Taquaritinga, o jornalista será velado e sepultado no Conjunto Velatório Municipal José Marciso. Alan deixa a esposa e um filho de quatro anos.

