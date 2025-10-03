Topo

Entretenimento

'Êta Mundo Melhor!' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Estela (Larissa Manoela) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Ernesto afirma a Estela que Celso não ouvirá seus pedidos de socorro. Dita confronta Candinho sobre sua relação com Zulma, e desabafa com Manoela. Estela luta com Ernesto, mas acaba caindo na água. Ernesto foge com seu barco. Anabela tem um mau pressentimento e desmaia. Quitéria pressiona Candinho a lembrar do que aconteceu na noite com Zulma. Picolé se encanta com Pureza. Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. Sandra descobre que Quitéria trabalha na mansão de Candinho. Celso pede ajuda à polícia para encontrar Estela. Ernesto teme o ocorrido com Estela.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos

Gracyanne Barbosa chora após cirurgia: 'Vou me recuperar 100%'

Muito vermelho e looks ousados: famosos vão à baile da Globo

Leonardo abre o jogo sobre Zé Felipe e Ana Castela: 'Torcendo por eles'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Confissão de Odete em Vale Tudo provoca furor nas redes sociais

Taylor Swift lança seu 12º álbum, 'The Life of a Showgirl'

História real de Ed Gein que vestia pele humana e fazia objetos com crânios

Separação de Kidman e Piovani elogiando Cíntia marcam fofocas da semana

Ticiane Pinheiro está no elenco de 'Terra Nostra', mas nem todos perceberam