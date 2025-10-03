Topo

Entretenimento

Estela morre? Até Ernesto se desespera com situação em 'Êta Mundo Melhor!'

Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor - Reprodução/Globo
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 10h41

Estela (Larissa Manoela) vai desaparecer nesta sexta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Veja os detalhes a seguir.

O que vai acontecer

Ernesto (Eriberto Leão) afirma a Estela que Celso (Rainer Cadete) não ouvirá seus pedidos de socorro. A enfermeira luta com Ernesto, mas acaba caindo na água.

O crápula foge com seu barco e Anabela desmaia ao ter um mau pressentimento. Enquanto isso, Celso pede ajuda à polícia para encontrar Estela.

Relacionadas

Heleninha vai morrer em 'Vale Tudo'? Final será diferente da 1ª versão

'Desgraçada': veja o embate final entre Heleninha e Odete na 1ª Vale Tudo

Até Ernesto teme o ocorrido com Estela. A mocinha deve ficar desaparecida por 20 dias na trama das 18h e depois será encontrada por Túlio (Cadu Libonati), um novo personagem que se torna seu pretendente.

Cadu Libonati será Túlio em 'Êta Mundo Melhor!' - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Cadu Libonati será Túlio em 'Êta Mundo Melhor!'
Imagem: Reprodução/Instagram

Ainda nesta sexta, Dita confronta Candinho sobre sua relação com Zulma, e desabafa com Manoela. Quitéria pressiona Candinho a lembrar do que aconteceu na noite com Zulma. Picolé se encanta com Pureza. Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. Sandra descobre que Quitéria trabalha na mansão de Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Estela morre? Até Ernesto se desespera com situação em 'Êta Mundo Melhor!'

Vai ter banana ou não? Ator detalha novo fim de Marco Aurélio em Vale Tudo

MP denuncia influencer acusado de desviar R$ 146 milhões com 'golpe do Pix'

Filha de Kelly Key mostra antes e depois após emagrecer 26 kg

Final de 'Estrela da Casa ocorrerá em duas etapas e começa neste sábado, 4

Sasha posa de topless na Itália e exibe tatuagem discreta

Taylor Swift lança álbum "Life of a Showgirl" com promoção global

Bárbara Evans exibe shape em viagem para Porto de Galinhas: 'Paraíso'

'Vale Tudo' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Priscilla exibe tatuagens e abdômen 'trincado' em nova sequência de fotos

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira