História real de Ed Gein que vestia pele humana e fazia objetos com crânios

Antes de Jeffrey Dahmer ou os irmãos Menendez, Ed Gein já havia chocado o mundo e se popularizado como serial killer que roubava corpos e vestia pele humana. "Monstro: A história de Ed Gein", série sobre a vida do assassino, estreia hoje na Netflix.

Qual a história real?

Edward Theodore Gein, natural de Wisconsin, tinha uma mãe rigorosa, pai violento e irmão mais velho, mas perdeu todos. Nascido em 1906, ele era o caçula da família. George Gein, seu pai, morreu de insuficiência cardíaca devido ao abuso de álcool em 1940. O irmão mais velho, Henry, morreu de asfixia apenas quatro anos após a morte do pai. Sua mãe, Augusta Gein, era muito religiosa e acreditava que o diabo agia por toda parte; ela morreu em 1945, após dois derrames.

Ed idolatrava a mãe e sentia que o pai era uma decepção. Augusta mantinha a família isolada e permitia que Ed fosse apenas para a escola, punindo-o se tentasse fazer amizades. Em entrevistas, quando preso, ele revelou que não gostava do pai, que agredia ele e seu irmão mais velho.

Isolado, suas habilidades como fazendeiro eram úteis para os assassinatos. Desde criança, Ed aprendeu a caçar, esfolar e curtir couro de animais. Além disso, empalhava bichos e gostava de histórias com canibalismo, homicídios, roubos, túmulos e máscaras mortuárias.

Gein retirava corpos do cemitério, os esquartejava e guardava os rostos para usar como máscaras. Ele contou a investigadores que usava as máscaras como decoração também, e outras partes da pele viravam cintos, tambores e até mesmo um colete. Os crânios eram transformados em tigelas e outros objetos.

A primeira vítima de Gein foi uma dona de bar. Durante interrogatório em 1954, ele admitiu ter matado Mary Hogan, que havia desaparecido há três anos. Ed guardava o crânio e a pele de Hogan em sua casa.

Ele disse que sua motivação vinha da ligação com sua mãe, o que o fazia querer se tornar uma mulher. Ed disse aos investigadores que, após visitar muitas vezes o túmulo da mãe, decidiu desenterrar alguns cadáveres para ajudá-lo a se tornar mais parecido com uma figura feminina.

O assassinato de Bernice Worden levou o serial killer à prisão. O filho de Bernice encontrou uma poça de sangue na loja de ferragens da mulher e alertou a polícia, relatando que Gein teria ido à loja um dia antes e já havia convidado Bernice para sair algumas vezes.

Ed Gein Imagem: John Croft/Star Tribune via Getty Images

Os policiais encontraram o corpo de Bernice aberto e pendurado por ganchos na fazenda de Gein, que foi preso. Os delegados do xerife encontraram crânios humanos, um abajur feito de pele humana, mais de meia dúzia de máscaras feitas da pele de rostos femininos e um espartilho vestível feito da pele.

Ed morreu em hospital psiquiátrico. Ele passou o restante da vida no Mendota Mental Health Institute e, aos 77 anos, morreu de insuficiência respiratória relacionada a um câncer de pulmão.