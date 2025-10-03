Como galã 'encarnou' um dos serial killers mais perturbadores da história

A nova temporada da antologia "Monstro", da dupla Ryan Murphy e Ian Brennan, chega hoje à Netflix e, desta vez, acompanha o chamado "pai dos assassinos em série", Ed Gein, aqui vivido pelo astro de "Sons of Anarchy" Charlie Hunnam. Antes, foram lançados na plataforma "Dahmer: Um Canibal Americano" e "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais".

Nos anos 1950, Gein assombrou o interior de Wisconsin, nos Estados Unidos, assassinando e mutilando os corpos de várias mulheres. Seus crimes inspiraram vários filmes clássicos de terror, como "O Silêncio dos Inocentes", "Psicose" e "O Massacre da Serra Elétrica".

Ele provavelmente está entre as figuras mais influentes do século XX, ainda que permaneça amplamente desconhecido pelo público. Sua sombra projetou-se sobre alguns dos principais assassinos em série do século passado -- um fato que acredito ser pouco difundido então e agora -- incluindo Ted Bundy, entre tantos outros.

Ryan Murphy

Viver Ed Gein

Hunnam foi surpreendido quando recebeu o convite de Murphy para protagonizar a série. Segundo disse à Netflix, o produtor contou estar criando um seriado sobre Ed Gein e estava envolvido em um "turbilhão criativo".

O ator confessou ter reagido com empolgação à revelação de Ryan Murphy e, logo em seguida, foi convidado para protagonizar "Monstro: A História de Ed Gein" em voz alta: "Caramba, mal posso esperar para ver esta série. Parece fantástica". A resposta do criador foi direta: "Então, quer o interpretar?"

Murphy depois revelou a inspiração surpreendente por trás da escolha de Hunnam para o papel principal. "Ao ver uma fotografia de paparazzi dele em algum lugar, pensei: 'Ele parece assombrado'", recorda. "Havia algo profundamente relacionado a Ed Gein nele naquele dia específico." Hunnam rebateu a observação: "Devia estar tendo um dia ruim", ironizou o ator.

Charlie Hunnam como Ed Gein Imagem: Courtesy Of Netflix

Interpretar uma figura como Gein representa um desafio considerável para qualquer ator. "Há algo nesta narrativa que verdadeiramente ecoa através das gerações", comenta Brennan. "Foi quando tudo se encaixou."

Empenhado em uma pesquisa meticulosa para o papel, Hunnam achou que material disponível sobre o assassino "fraco". "Li todos os livros já escritos sobre Ed Gein, e poucos me foram realmente úteis, para ser honesto", revela. "Eram todos grotescamente sensacionalistas — escritos de maneira péssima."

Diante do impasse, o ator recorreu a fontes primárias. "Consegui acesso à única gravação conhecida de Ed Gein, realizada dois dias após sua prisão", explica. "Trata-se de uma entrevista de aproximadamente 70 minutos, conduzida enquanto ele estava sob custódia. Desse material, pude extrair elementos essenciais: sua musicalidade vocal, inflexões, escolhas lexicais e o padrão energético que demonstrava."

Meu objetivo era me aproximar o máximo possível da essência de Ed, honrando sua complexidade e conferindo autenticidade à narrativa.

Charlie Hunnam

A complexa dinâmica entre Ed e sua mãe, interpretada por Laurie Metcalf, constitui um eixo fundamental da narrativa. Para desenvolver essa relação crucial, Hunnam quis estabelecer uma conexão com a colega de elenco. "Ao recebermos os roteiros, passamos a conversar frequentemente ao telefone, debruçando-nos sobre o material. Desses diálogos, surgiu naturalmente uma colaboração intensa e profundamente enriquecedora", revela o ator. "Foi uma experiência valiosa — aprendi muito com ela e guardarei grande estima por essa parceria."

Laurie Metcalf como Augusta Gein, mãe de Ed Gein Imagem: Courtesy Of Netflix © 2025

Para o protagonista, a produção tem um objetivo: ser uma investigação sobre o assassino. "Quero que seja verdadeiramente humana, sensível e, mesmo assim, implacável sobre quem Ed Gein era e o que cometeu. Com o foco central em 'quem ele era', e não somente em 'o que ele fez'", encerra.