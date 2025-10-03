Topo

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Barbara (Giovana Cordeiro) em "Dona de Mim" - Manoella Mello/Globo
Barbara (Giovana Cordeiro) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (3) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques exige que todas as pessoas contratadas por Samuel sejam demitidas, e Davi alerta o pai. Ricardo questiona Jaques sobre a recontratação de Danilo. Samuel diz a Leo que o juiz reverterá a interdição de Rosa. Kami confessa para Leo o plano contra Ronaldo. Fabiana conta a Kami que Ryan pediu demissão do salão. Vespa afirma a Ryan que sua dívida com o movimento não está paga. Bárbara provoca Kami a escolher entre Ryan e Marlon. Bárbara fala com Heidegger sobre Lucas. Marlon flagra Ryan com Kami e Dedé.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

