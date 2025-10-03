Topo

Entretenimento

Confissão de Odete em Vale Tudo provoca furor nas redes sociais

São Paulo

03/10/2025 08h29

O capítulo de Vale Tudo desta quinta-feira, 2, movimentou as redes sociais com a revelação do que realmente aconteceu na noite em que Leonardo (Guilherme Magon) e Heleninha (Paolla Oliveira) se acidentaram.

Após a artista confrontar a mãe, toda a família se reuniu para relembrar a noite do acidente. Heleninha contou que, bêbada, foi confrontar Marco Aurélio (Alexandre Nero), que a estava traindo em uma festa, na companhia de Leonardo. Ela acreditava ter deixado o local apenas com Leonardo, mas na verdade Odete Roitman (Débora Bloch) encontrou os filhos e foi embora dirigindo o carro com eles.

A vilã confessou a verdade. Enquanto os filhos discutiam, Odete capotou o carro. Ela conseguiu retirar Heleninha do carro, mas achou que Leonardo havia morrido no momento em que o veículo pegou fogo. No entanto, no dia seguinte Leonardo foi encontrado por Nise, que viria a se tornar sua cuidadora. Quem morreu carbonizado, na verdade, foi o marido de Nise, que estava na estrada no momento do acidente.

No X, antigo Twitter, espectadores se animaram com as revelações da trama de Manuela Dias - e sobraram críticas para Leonardo.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Sasha posa de topless na Itália e exibe tatuagem discreta

Taylor Swift lança álbum "Life of a Showgirl" com promoção global

Bárbara Evans exibe shape em viagem para Porto de Galinhas: 'Paraíso'

'Vale Tudo' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Priscilla exibe tatuagens e abdômen 'trincado' em nova sequência de fotos

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos

Gracyanne Barbosa chora após cirurgia: 'Vou me recuperar 100%'

Muito vermelho e looks ousados: famosos vão a baile da Globo

Leonardo abre o jogo sobre Zé Felipe e Ana Castela: 'Torcendo por eles'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira