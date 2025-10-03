Topo

Como Jonathan Roumie treinou para viver crucificação de Jesus em The Chosen

03/10/2025 15h50

Jonathan Roumie, 51, o ator que dá vida a Jesus Cristo na série "The Chosen", levou ao extremo a preparação física para a sexta temporada da série, que mostrará a crucificação. Em entrevista à Men's Health, o ator contou os detalhes.

Durante um ano inteiro, ele adaptou treinos, dieta e rotina de viagens para moldar o corpo a uma versão mais próxima da representação histórica e artística de Jesus: um homem magro, definido e acostumado a longas caminhadas.

O plano de treinamento foi inspirado em um estilo de vida ativo e funcional, e não em musculação pesada. Em vez de aparelhos de academia, Roumie se concentrou em exercícios básicos como flexões e barras fixas, aliados a caminhadas diárias de pelo menos 10 mil passos.

O resultado foi uma perda de peso de cerca de 9 a 11 quilos, que deixou o ator com a silhueta necessária para encarar a cena mais icônica e desafiadora de sua carreira.

Seu corpo é seu templo. Foi isso que aprendi ao longo do último ano da minha vida ao me comprometer com o treinamento necessário para entrar na forma necessária para interpretar Jesus. Jonathan Roumie, à 'Men's Health'

Conciliar gravações em diferentes locais com uma disciplina quase monástica não foi fácil. A ausência de equipamentos obrigou o ator a se virar com treinos simples, mas consistentes. Nas redes sociais, ele contou que essa foi a preparação mais difícil de sua trajetória, tanto pela carga física quanto pelo significado espiritual de viver a crucificação diante das câmeras.

O treinamento para a 6ª temporada de The Chosen foi um dos principais motivos pelos quais esta temporada foi a mais desafiadora em vários níveis. O trabalho necessário para apresentar uma versão da fisicalidade de Jesus que fosse inquestionável em um nível subconsciente, especialmente em relação à sua aparência na crucificação, foi um dos objetivos mais intensos que já estabeleci na minha vida. Jonathan Roumie

Para o ator, manter o foco em meio às viagens só foi possível graças a uma orientação profissional dedicada, que ele descreve como decisiva para alcançar os resultados.

A consistência, disciplina e otimismo implacável que ele tirou de mim ao longo de um ano foram nada menos que milagrosos. Jonathan Roumie

