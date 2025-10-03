Cineasta brasileira detida nos EUA tem tratamento médico negado, diz marido

O marido de Bárbara Marques, cineasta brasileira detida pela imigração dos EUA, afirmou que a mulher não tem acesso ao tratamento médico que precisa, e que teve de dormir usando os sapatos como travesseiro.

O que aconteceu

Bárbara foi transferida de volta para a Califórnia. "Quando ela entrou, as mulheres lá dentro aplaudiram e correram para abraçá-la", diz nota divulgada pelos familiares.

Antes, ela estava no centro da imigração em Louisiana, "enfrentando condições desumanas", e depois voltou para o Arizona. Ontem, Tucker May, marido da brasileira, disse que ela seguia sem acesso a medicamentos e precisou dormir usando sapatos como travesseiro.

Anteriormente, ele já havia dito que ela passara 12 horas sem comida e sem água. Ela também teria viajado por três dias algemada.

Após quase duas semanas, Tucker deve conseguir visitar a mulher hoje. Apesar de Bárbara estar novamente na Califórnia, não há garantia que ela não será transferida novamente.

Na quarta-feira, o ICE informou a Splash que a cineasta ficará presa até ser deportada para o Brasil. "Bárbara é uma imigrante ilegal do Brasil que não tem documentos de imigração válidos para permanecer nos EUA", diz nota enviada.

Segundo o órgão, ela ultrapassou o prazo do visto emitido em 2018, e a ordem de deportação teria sido expedida em novembro de 2019. "Imigrantes ilegais agora enfrentam uma possibilidade muito real e iminente de serem encontrados, presos e removidos pelo ICE, sob um compromisso renovado com a lei e a ordem liderado pelo Presidente Trump e pela Secretária [Kristi] Noem".

Familiares de Bárbara seguem buscando dar visibilidade ao caso. O marido dela está em contato direto com Judy Chu, membro da Câmara dos Representantes dos EUA.

Prisão

Bárbara se casou com o americano Tucker May em abril, e agendou uma audiência em Los Angeles para conseguir o green card. O documento permite a residência permanente no país, de forma legal.

Segundo Tucker, a audiência parecia ter sido bem-sucedida, mas Bárbara acabou detida. O motivo da detenção teria sido uma audiência perdida em 2019, da qual Bárbara não foi notificada, segundo o marido da brasileira.

O policial usou como desculpa uma copiadora quebrada para induzi-la a se afastar do nosso advogado. Uma vez separada de seu advogado, ela foi presa. Tucker May

O americano diz que o centro de detenção tem "impedido ativamente" que Bárbara se comunique com seu advogado, e vê a detenção como uma "armadilha". "São sequestros... Não era uma entrevista [do green card]. Sempre foi uma armação", disse em entrevista ao jornalista Nick Valencia.

Inicialmente detida em Adelanto, Bárbara foi transferida para o Arizona e depois foi transferida novamente para Louisiana. "Após quase 3 dias de viagem algemada, com períodos de mais de 12 horas sem comida ou água e pouco ou nenhum sono, ela não recebeu nem uma cama nesta unidade", contou Tucker.

Enquanto escrevo isto, ela está tentando dormir no chão. Ela está tendo tratamento negado para um problema nas costas [...] Ela não tem antecedentes criminais, mas está recebendo tratamento desumano que não seria aceitável nem mesmo para criminosos experientes. Tucker May

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirma que tem conhecimento do caso e presta assistência consular à brasileira. Essa assistência está sendo prestada por intermédio do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles. A reportagem também contatou o consulado e aguarda, o texto será atualizado assim que houver retorno.

O Ministério afirma também que não pode divulgar detalhes da assistência prestada a brasileiros. Isso "atende ao direito à privacidade e observa o que está disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012."