Centenas de vídeos sobre Bollywood gerados por IA desaparecem do YouTube após matéria da Reuters

Por Aditya Kalra e Arpan Chaturvedi

NOVA DÉLHI (Reuters) - Centenas de vídeos sobre Bollywood gerados por inteligência artificial foram excluídos do YouTube, de propriedade do Google, depois que a Reuters informou que eles eram semelhantes aos que estão no centro de uma ação judicial movida por um casal de celebridades para proteger seus direitos.

A estrela de Bollywood Abhishek Bachchan e sua esposa Aishwarya Rai Bachchan solicitaram a um juiz de Nova Délhi que removesse e proibisse a criação de vídeos por IA que infringissem seus direitos de propriedade intelectual. Suas ações judiciais também questionam a política de treinamento em IA do YouTube.

Embora um juiz tenha ordenado a remoção de alguns links do YouTube no mês passado, o que os atores queriam, a Reuters informou esta semana que a plataforma ainda estava exibindo centenas de outros vídeos semelhantes, alguns mostrando celebridades se beijando ou seus sósias namorando por meio de manipulação de IA.

Um desses canais populares do YouTube que compartilha "histórias de amor de Bollywood geradas por IA" foi removido. Anteriormente, ele tinha 259 vídeos, alguns de natureza sexualmente explícita, que haviam sido vistos 16,5 milhões de vezes. Na sexta-feira, seu link indicava: "Esta página não está disponível". Nenhum de seus vídeos está mais acessível.

O YouTube disse em um e-mail à Reuters que o canal sinalizado na reportagem da agência de notícias foi excluído pelo criador e que o conteúdo não está mais disponível na plataforma.

A empresa não entrou em detalhes sobre a conta -- intitulada "AI Bollywood Ishq" -- mas disse que proíbe a desinformação prejudicial e remove conteúdo que tenha sido tecnicamente manipulado ou adulterado de forma a enganar os usuários.

Uma mensagem para o endereço de e-mail anteriormente listado para o canal do YouTube @AIbollywoodishq foi devolvida na sexta-feira. O proprietário não havia respondido às perguntas da Reuters no início desta semana.

Com cerca de 600 milhões de usuários, a Índia é o maior mercado do YouTube no mundo e é popular por seu conteúdo de entretenimento, como os vídeos sobre Bollywood.

Os Bachchans estão pedindo uma indenização de US$450.000 contra o Google e outros sites pouco conhecidos que oferecem mercadorias não autorizadas com imagens deles.

(Reportagem de Aditya Kalra)