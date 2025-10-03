Recorde no Guinness e Sidney Magal: Famosos que já dublaram filmes e séries

Topo

Sidney Magal fez persongens em "Divertidamente" e "Meu Malvado Favorito" - Divulgação
Sidney Magal fez persongens em "Divertidamente" e "Meu Malvado Favorito" Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, São Paulo

03/10/2025 12h00

Viih Tube fez seu primeiro trabalho como dubladora da Gracie em "Zoopocalipse". Ao lado da ex-BBB, o humorista Ed Gama é outra estrela na animação e dublou Xavier. Mas não é de hoje que os famosos dão voz a personagens, e Splash te mostra quais celebs interpretam quem.

Sidney Magal

sid - Reprodução - Reprodução
Sidney Magal
Imagem: Reprodução

O cantor adicionou seu toque latino a Amoroso em "Happy Feet", filme que conta também com Daniel Oliveira, que atuou como o pinguim protagonista. Magal já viveu El Macho em "Meu Malvado Favorito" e, em "Divertida Mente", fez uma participação como um galã na imaginação da mãe da Riley.

"Divertida Mente" também inclui outros famosos no elenco, como Katiuscia Canoro, que interpreta a Tristeza, Leo Jaime como Raiva, Otaviano Costa como Medo, Miá Mello como Alegria, Dani Calabresa como Nojinho, e a sequência ainda conta com Tatá Werneck como Ansiedade.

Leandro Hassum

hassum - Renan Oliveira/Netflix - Renan Oliveira/Netflix
Leandro Hassum
Imagem: Renan Oliveira/Netflix

O humorista é a voz de Gru em "Meu Malvado Favorito". Hassum também fez o irmão do protagonista, Dru, no terceiro filme. Na animação também estão Maria Clara Gueiros como Lucy e Evandro Mesquita, que dubla o vilão Balthazar Bratt.

Selton Mello

selton - Chelsea Guglielmino/FilmMagic - Chelsea Guglielmino/FilmMagic
Selton Mello
Imagem: Chelsea Guglielmino/FilmMagic

Selton interpreta Kenai em "Irmão Urso". Além dele, no filme, Fernando Guimarães e Marcos Nanini dublam os alces. O ator também dublou Daniel San em "Karatê Kid 2", Charlie Brown em "Snoopy Dog", John Bender em "Clube dos Cinco" e Jones em "Loucademia de Polícia", entre outros personagens.

Gloria Groove

groove - Natalia Rampinelli/AgNews - Natalia Rampinelli/AgNews
Gloria Groove
Imagem: Natalia Rampinelli/AgNews

A voz da drag queen não é marcada apenas por músicas de sucesso, mas também por inúmeros personagens. Ela é responsável, por exemplo, por Alladin no live-action, o Ranger Preto em "Power Rangers: Megaforce", Malick na série "Elite", Mikey em "Digimon" e Rico em "Hannah Montana".

Fernanda Montenegro

nanda - Zô Guimarães - 19.mar.25/Folhapress - Zô Guimarães - 19.mar.25/Folhapress
Fernanda Montenegro
Imagem: Zô Guimarães - 19.mar.25/Folhapress

Consagrada no cinema e na televisão, Fernanda é a voz da Sra. Calloway na animação da Disney "Nem Que a Vaca Tussa". Ela interpreta uma vaca líder dos animais da fazenda Pedaço do Céu.

Fábio Porchat

olaf - Imagem: Reprodução/Divulgação/Disney - Imagem: Reprodução/Divulgação/Disney
Fábio Porchat
Imagem: Imagem: Reprodução/Divulgação/Disney

Porchat estreou na dublagem como Olaf em "Frozen: Uma Aventura Congelante". Além da animação da Disney e de suas continuações, ele também foi responsável pela voz de Chuck em "Angry Birds 2: O Filme".

Lima Duarte

lima - Reprodução/Instagram/@limaduarte - Reprodução/Instagram/@limaduarte
Lima Duarte
Imagem: Reprodução/Instagram/@limaduarte

Conhecido por novelas que vão de "Roque Santeiro" a "Caminho das Índias", ele atua desde a inauguração da televisão brasileira em 1950. Além disso, Lima empresta a voz a Manda-Chuva e Dum-Dum, companheiro da Tartaruga Touché.

Francisco Milani

milani - Memória Globo - Memória Globo
Francisco Milani
Imagem: Memória Globo

Milani morreu em 2005 e deixou bordões icônicos, como "Comigo é assim: pergunta idiota, tolerância zero!", que falava no Zorra Total. O humorista foi o dublador de Han Solo em "Star Wars" e também do protagonista da série "Magnum", entre outros personagens vividos pelo ator.

Orlando Drummond

orlando - reprodução/YouTube - reprodução/YouTube
Orlando Drummond
Imagem: reprodução/YouTube

O Seu Peru da "Escolinha do Professor Raimundo" está na dublagem desde o final dos anos 1950 e até entrou para o Guinness com o recorde de ter dublado o Scooby-Doo por 35 anos seguidos. Orlando também interpretou Popeye, Gargamel, ALF, o ETeimoso, entre outros personagens.

Bussunda

bussunda - Memória Globo - Memória Globo
Bussunda
Imagem: Memória Globo

Antes de Mauro Ramos assumir a voz do Shrek, o membro do Casseta & Planeta viveu o ogro no primeiro filme. O humorista foi escolhido pela semelhança física com o personagem. Mas a escalação foi polêmica por ser um "Star Talent", quando o famoso pega um papel sem passar por audição.

Luciano Huck

huck - Divulgação - Divulgação
Luciano Huck em Enrolados
Imagem: Divulgação

A mesma polêmica aconteceu quando o apresentador do Domingão substituiu Cláudio Galvan, que já tinha gravado suas falas, na dublagem de José Bezerra em "Enrolados". O diretor de dublagem da animação disse em entrevista ao podcast Inteligência LTDA. que Huck "chegou lá, fez o que quis e foi embora".

