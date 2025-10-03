Topo

Entretenimento

Carolina Dieckmann posa de biquíni em alto mar: 'Motivo para ser mais'

Carolina Dieckmann ganhou elogios ao posar de biquíni nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann ganhou elogios ao posar de biquíni nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

03/10/2025 11h58

Carolina Dieckmann, 47, publicou registros de um passeio com amigos em alto mar.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz posa de biquíni e exibe o abdômen trincado. "Quando a gente está feliz, tudo é motivo para ser mais — e é o amor que traz", escreveu ela na legenda da publicação, no feed de seu Instagram.

Relacionadas

Débora Bloch inicia despedida de 'Vale Tudo': 'Obrigada, família Roitman'

Filho de Gugu posa sem camisa e exibe tanquinho: 'Gostando dos resultados'

Mãe da filha de Hungria comenta internação do rapper: 'Todo apoio e amor'

Carolina recebeu elogios de seus seguidores pelo corpo malhado. "A barriga da Carol é quase um rosto, de tão linda!", derreteu-se uma internauta, nos comentários do post. "Você é iluminada. Deus te abençoe!", desejou outra. "A mulher mais bonita do Brasil — e ainda parece que tem 15 anos", enalteceu uma terceira.

Ela se encontra na reta final de gravações da novela "Vale Tudo" (Globo). Sua personagem no folhetim é Leila, ex-esposa do mocinho Ivan (Renato Góes) e atual companheira do vilão Marco Aurélio (Alexandre Nero).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

Juiz ordena que Ratinho prove ou se retrate de acusações contra Chico Buarque sobre Lei Rouanet

Namorado de Odete em Vale Tudo, ator seria novo amor de Heleninha; entenda

Como galã 'encarnou' um dos serial killers mais perturbadores da história

Recorde no Guinness e Sidney Magal: Famosos que já dublaram filmes e séries

Sabia disso? Pascoal em 'Vale Tudo', ator marcou época com papel no 'Sítio'

Carolina Dieckmann posa de biquíni em alto mar: 'Motivo para ser mais'

Vitória Strada sobre romance com Boca Rosa: 'As pessoas adoram uma fofoca'

Lí Martins volta a cantar após a morte do marido JP Mantovani: 'é assim que vou me curando'

Carlinhos de Jesus mostra evolução em tratamento para voltar a andar

Marlon ou Ryan? Bárbara empurra Kami para decisão em 'Dona de Mim'

Gretchen faz procedimento no bumbum e mostra resultado: 'É um sucesso'