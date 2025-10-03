Topo

Carlinhos de Jesus mostra evolução em tratamento para voltar a andar

Carlinhos de Jesus mostra evolução no tratamento Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 11h49Atualizada em 03/10/2025 12h51

Carlinhos de Jesus, 72, compartilhou sua evolução no tratamento que tem feito para voltar a andar.

O que aconteceu

O coreógrafo mostrou sua melhora em meio tratamento. "Venho compartilhar com vocês meu progresso com auxílio de muita fisioterapia e acompanhamento médico, estou muito feliz e confiante que em breve possa dançar novamente!", celebrou ontem no Instagram.

No vídeo, o dançarino exibiu os movimentos que realiza em sua fisioterapia. Agachamentos e deslocamentos laterais fazem parte de sua rotina.

Carlinhos de Jesus foi elogiado por suas conquistas. "Você está se superando! Quanta inspiração!", disparou a jornalista Aline Pacheco. "Nada é impossível, já deu certo", reforçou a atriz Quitéria Chagas. Ivete Sangalo e Catia Fonseca ainda aplaudiram o jurado da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo).

