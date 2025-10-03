Bárbara Evans exibe shape em viagem para Porto de Galinhas: 'Paraíso'

Bárbara Evans, 34, compartilhou detalhes de sua viagem em família para Porto de Galinhas, em Pernambuco.

A modelo posou de biquíni na praia, na piscina e mostrou o divertimento do marido e dos filhos. Ela fez a publicação hoje no Instagram.

A atriz ressaltou que eles estavam no "paraíso". "Segundo dia nesse paraíso! Nada melhor do que aproveitar o mar, a piscina e cada momento em família. Atendimento impecável, comida deliciosa e acomodações que superam as expectativas. Que experiência maravilhosa", disse na legenda.

Os seguidores exaltaram Bárbara Evans e até opinaram sobre seus dias no hotel. "O difícil é manter o shape nesse resort porque tem muita opção de comida e tudo é delicioso, fora as bebidas", brincou uma. "Perfeita", destacou outra. "Família linda! Chega a doer de saudades! Amo vocês", indicou a mãe da influencer, Monique Evans.