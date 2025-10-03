Muito vermelho e looks ousados: famosos vão à baile da Globo

Os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, sediaram uma festa ontem para celebrar o lançamento de duas séries do Globoplay, "Vermelho Sangue" e "Reencarne".

O que aconteceu

O evento foi chamado de Baile Globoplay - Temporada do Medo, e contou com o elenco de ambas as séries. Leia mais sobre as novas produções ao final do texto.

Os famosos presentes abusaram do vermelho e ousaram nos looks. Veja:

Taís Araújo no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Alanis Guillen no baile Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Letícia Vieira no baile Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Giovanna Cordeiro no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Julia Dalavia no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Samantha Jones no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Thiago Oliveira no baile Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Ebony no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Humberto Morais no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Wanessa Wolf no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Evelyn Castro no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Vilma Melo no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Pedro Caetano no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Rosane Svartman e Claudia Sardinha no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Heloísa Jorge no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Rodrigo de Odé no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Bruce Gomlevsky Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

"Vermelho Sangue" e "Reencarne"

Em uma trama que envolve suspense, fantasia e romance, "Vermelho Sangue" conta a história da lobimoça Luna (Letícia Vieira), cujos caminhos se cruzam com os da humana Flora (Alanis Guillen), sob olhares atentos dos vampiros Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra). A série estreou ontem.

Já "Reencarne" apresenta Túlio (Welket Bungué), homem que passa 18 anos preso injustamente pelo assassinato do seu parceiro na polícia, Caio (Pedro Caetano). Finalmente em liberdade, conhece uma pessoa que diz ser a reencarnação do amigo e que eles têm a missão de encontrar o verdadeiro assassino. A série estreia em 23 de outubro.