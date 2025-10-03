Topo

Entretenimento

Muito vermelho e looks ousados: famosos vão à baile da Globo

Julia Dalavia, Taís Araújo e Alanis Guillen no baile do Globoplay - Lucas Ramos / Brazil News
Julia Dalavia, Taís Araújo e Alanis Guillen no baile do Globoplay Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
do UOL

De Splash, em São Paulo

03/10/2025 08h46Atualizada em 03/10/2025 08h46

Os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, sediaram uma festa ontem para celebrar o lançamento de duas séries do Globoplay, "Vermelho Sangue" e "Reencarne".

O que aconteceu

O evento foi chamado de Baile Globoplay - Temporada do Medo, e contou com o elenco de ambas as séries. Leia mais sobre as novas produções ao final do texto.

Os famosos presentes abusaram do vermelho e ousaram nos looks. Veja:

1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Taís Araújo no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Alanis Guillen no baile Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Letícia Vieira no baile Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Giovanna Cordeiro no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Julia Dalavia no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Samantha Jones no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Thiago Oliveira no baile Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Ebony no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Humberto Morais no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Wanessa Wolf no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Evelyn Castro no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Vilma Melo no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Pedro Caetano no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Rosane Svartman e Claudia Sardinha no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Heloísa Jorge no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Rodrigo de Odé no baile do Globoplay
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News
1 - Lucas Ramos / Brazil News - Lucas Ramos / Brazil News
Bruce Gomlevsky
Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

"Vermelho Sangue" e "Reencarne"

Em uma trama que envolve suspense, fantasia e romance, "Vermelho Sangue" conta a história da lobimoça Luna (Letícia Vieira), cujos caminhos se cruzam com os da humana Flora (Alanis Guillen), sob olhares atentos dos vampiros Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra). A série estreou ontem.

Já "Reencarne" apresenta Túlio (Welket Bungué), homem que passa 18 anos preso injustamente pelo assassinato do seu parceiro na polícia, Caio (Pedro Caetano). Finalmente em liberdade, conhece uma pessoa que diz ser a reencarnação do amigo e que eles têm a missão de encontrar o verdadeiro assassino. A série estreia em 23 de outubro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Gracyanne Barbosa chora após cirurgia, mas confia: 'Vou me recuperar 100%'

Muito vermelho e looks ousados: famosos vão à baile da Globo

Leonardo abre o jogo sobre Zé Felipe e Ana Castela: 'Torcendo por eles'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (3): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Confissão de Odete em Vale Tudo provoca furor nas redes sociais

Taylor Swift lança seu 12º álbum, 'The Life of a Showgirl'

História real de Ed Gein que vestia pele humana e fazia objetos com crânios

Separação de Kidman e Piovani elogiando Cíntia marcam fofocas da semana

Ticiane Pinheiro está no elenco de 'Terra Nostra', mas nem todos perceberam

Bárbara Saryne: 'Deuses do reality show estão trabalhando em A Fazenda'

Dudu Camargo teoriza eliminação de Renata de A Fazenda: 'Não vetou a Ray'