Muito vermelho e looks ousados: famosos vão à baile da Globo
Os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, sediaram uma festa ontem para celebrar o lançamento de duas séries do Globoplay, "Vermelho Sangue" e "Reencarne".
O que aconteceu
O evento foi chamado de Baile Globoplay - Temporada do Medo, e contou com o elenco de ambas as séries. Leia mais sobre as novas produções ao final do texto.
Os famosos presentes abusaram do vermelho e ousaram nos looks. Veja:
"Vermelho Sangue" e "Reencarne"
Em uma trama que envolve suspense, fantasia e romance, "Vermelho Sangue" conta a história da lobimoça Luna (Letícia Vieira), cujos caminhos se cruzam com os da humana Flora (Alanis Guillen), sob olhares atentos dos vampiros Michel (Pedro Alves) e Celina (Laura Dutra). A série estreou ontem.
Já "Reencarne" apresenta Túlio (Welket Bungué), homem que passa 18 anos preso injustamente pelo assassinato do seu parceiro na polícia, Caio (Pedro Caetano). Finalmente em liberdade, conhece uma pessoa que diz ser a reencarnação do amigo e que eles têm a missão de encontrar o verdadeiro assassino. A série estreia em 23 de outubro.