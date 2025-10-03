Sabia disso? Pascoal em 'Vale Tudo', ator marcou época com papel no 'Sítio'

Em "Vale Tudo", Leandro Léo, 38, interpreta Paschoal, ajudante de Poliana (Matheus Nachtergaele) e par romântico de Gilda (Letícia Vieira). Músico e ator consolidado, ele começou a carreira ainda criança. Conheça detalhes a seguir.

Trabalhos marcantes

Os primeiros trabalhos de Leandro Léo foram na música. Foi integrante do grupo infantil "Tindolelê" em 1994 e gravou o CD "Chiquititas" em 1997.

Em 2000 entrou para o elenco do programa "Gente Inocente". Na atração comandada por Márcio Garcia, Leandro fez parte do quadro de entrevistas "Tá no Papo".

Leandro Léo em trabalhos na infância Imagem: Reprodução

Na teledramaturgia, fez estreia no "Sítio do Picapau Amarelo", em 2002. Ele interpretou o ajudante da Cuca, chamado Pesadelo, um de seus papéis de maior destaque e que permaneceu na história da série até 2005.

Outro trabalho infantil marcante foi o filme "Castelo Rá-Tim-Bum", de 1999. Recentemente, Leandro Léo relembrou o começo da carreira em publicação do Instagram.

Depois dos infantis, engatou seis trabalhos na Record, entre novelas e minisséries. A primeira foi "Vidas Opostas", seguida por "Poder Paralo", "Sansão e Dalila", "Rei Davi", "Balacobaco" e "Vitória".

De volta à Globo, fez a primeira temporada da série "Justiça", exibida em 2016. Em paralelo à atuação, tocou projetos musicais importantes, como sua parceria com Maria Gadú, além de trilhas sonoras para programas.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias