Sabia disso? Pascoal em 'Vale Tudo', ator marcou época com papel no 'Sítio'
Em "Vale Tudo", Leandro Léo, 38, interpreta Paschoal, ajudante de Poliana (Matheus Nachtergaele) e par romântico de Gilda (Letícia Vieira). Músico e ator consolidado, ele começou a carreira ainda criança. Conheça detalhes a seguir.
Trabalhos marcantes
Os primeiros trabalhos de Leandro Léo foram na música. Foi integrante do grupo infantil "Tindolelê" em 1994 e gravou o CD "Chiquititas" em 1997.
Em 2000 entrou para o elenco do programa "Gente Inocente". Na atração comandada por Márcio Garcia, Leandro fez parte do quadro de entrevistas "Tá no Papo".
Na teledramaturgia, fez estreia no "Sítio do Picapau Amarelo", em 2002. Ele interpretou o ajudante da Cuca, chamado Pesadelo, um de seus papéis de maior destaque e que permaneceu na história da série até 2005.
Outro trabalho infantil marcante foi o filme "Castelo Rá-Tim-Bum", de 1999. Recentemente, Leandro Léo relembrou o começo da carreira em publicação do Instagram.
Depois dos infantis, engatou seis trabalhos na Record, entre novelas e minisséries. A primeira foi "Vidas Opostas", seguida por "Poder Paralo", "Sansão e Dalila", "Rei Davi", "Balacobaco" e "Vitória".
De volta à Globo, fez a primeira temporada da série "Justiça", exibida em 2016. Em paralelo à atuação, tocou projetos musicais importantes, como sua parceria com Maria Gadú, além de trilhas sonoras para programas.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.