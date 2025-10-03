Topo

Metanol: A Fazenda 17 suspende bebidas destiladas de festa após casos

A Fazenda 2025: Adriane Galisteu - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Adriane Galisteu Imagem: Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

03/10/2025 22h13

Após os casos recentes de infecção por metanol, A Fazenda 2025 (Record) suspendeu as bebidas destiladas da terceira festa do programa, que acontece hoje.

O que aconteceu

Diretor do programa, Rodrigo Carelli confirmou a informação em seu perfil no X. "Hoje tem festa em A Fazenda Vamos ter show dos "Caras do Arrocha" (Israel Novaes e Thiago Brava). E é claro que não teremos bebidas destiladas, devido aos últimos acontecimentos."

Carelli contou o tipo de bebida que será disponibilizada aos peões. "Apenas fermentadas (vinho e cerveja), além das não-alcoólicas."

A terceira festa de A Fazenda 2025 acontece hoje e terá um flash exibido durante o programa ao vivo.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

Resultado parcial

Total de 2894 votos
1,42%
Divulgação/Record
0,17%
Divulgação/Record
0,31%
Divulgação/Record
21,53%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
7,64%
Divulgação/Record
6,98%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
0,10%
Divulgação/Record
8,15%
Divulgação/Record
0,38%
Divulgação/Record
0,35%
Divulgação/Record
1,49%
Divulgação/Record
2,14%
Divulgação/Record
0,41%
Divulgação/Record
1,00%
Divulgação/Record
1,38%
Divulgação/Record
0,28%
Divulgação/Record
0,41%
Divulgação/Record
0,10%
Divulgação/Record
23,91%
Divulgação/Record
0,17%
Divulgação/Record
13,41%
Divulgação/Record
8,12%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

