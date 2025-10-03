Topo

2 desastres em um dia: como Heleninha e Fátima acabam no limbo em Vale Tudo

Heleninha e Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
03/10/2025 18h05

Heleninha (Paolla Oliveira) e Maria de Fátima (Bella Campos) viverão momentos de terror a partir desta sexta-feira (3) na reta final de "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Heleninha escreve uma carta à mão e coloca embaixo da porta da galeria. A artista plástica avisa a Celina (Malu Galli) que está bebendo e deixa a tia desesperada, a ponto de avisar Renato (João Vicente Castro), que sai em busca da namorada.

O sumiço de Heleninha durará alguns dias e ela deve ser presa no fim da trama. Há indícios de que a pintora será uma das suspeitas da morte de Odete.

Nesse mesmo capítulo, Maria de Fátima chantageia Odete (Débora Bloch) pela última vez. Morrendo de medo, a influenciadora posta um vídeo em seu perfil, avisando a seus seguidores que deixou um recado dentro de um envelope, para ser lido caso ela não apareça mais nas redes sociais.

Prevendo que algo possa acontecer, Fátima pede abrigo a Raquel (Taís Araújo). No fim do capítulo, Odete marca um encontro com Maria de Fátima, e Ivan (Renato Góes) e Raquel se preocupam. Junto de Poliana (Matheus Nachtergaele), a cozinheira irá atrás da influencer, colaborando para cenas de muita tensão, e os dois acabarão sequestrados também.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

