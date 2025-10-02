Topo

Volta por cima! Mulher Abacaxi é a primeira musa trans da Estácio de Sá

Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, é a primeira musa trans da Estácio de Sá - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/10/2025 09h10

Marcela Porto, 52, conhecida como Mulher Abacaxi, foi anunciada como a nova musa da Estácio de Sá.

O que aconteceu

Duas semanas após deixar o título de rainha de bateria da Em Cima da Hora, ela demonstrou grande entusiasmo ao ser convidada para integrar a escola. "No carnaval há altos e baixos. E mais uma vez, eu dei a volta por cima. Estou muito feliz de ser musa da Estácio de Sá. Uma coisa que aprendi ao longo da vida é que muitas vezes algo ruim precisa acontecer para nos colocar na direção de outra", disse.

A influencer ainda comentou sobre sua expectativa de ajudar a agremiação a ganhar o título. "Estou em uma escola tradicionalíssima do Rio de Janeiro. E vamos ganhar o título, porque é no Especial que a agremiação merece estar. Fico feliz em levar ainda mais representatividade para Sapucaí. Sou a primeira musa trans na história da escola. Isso só mostra que devemos cada vez mais ocupar espaço".

Marcela já começou a se preparar para o Carnaval. "Estou fazendo aulas de samba, mas a partir de dezembro vou intensificar, porque as duas escolas merecem que eu dê o meu melhor. Também quero perder peso e ganhar massa magra", finaliza.

