Heleninha vai morrer em 'Vale Tudo'? Final será diferente da 1ª versão

Heleninha (Paolla Oliveira) vai desaparecer no capítulo desta sexta-feira (3), em "Vale Tudo", deixando todos apreensivos. Mas será que a filha de Odete (Debora Bloch) morre nesta versão da trama? Veja o que deve acontecer e como foi na primeira versão.

O que vai acontecer

Hoje, Heleninha coloca uma carta que escreveu embaixo da porta da galeria. Logo depois, a pintora avisa a Celina (Malu Galli) que está bebendo e Renato (João Vicente Castro sai à procura da namorada.

No capítulo de sábado (4), Celina encontra a carta de Heleninha na galeria. Após lê-la, deduz que a sobrinha pode atentar contra sua vida. Haverá muita expectativa do que pode acontecer com a artista plástica.

O que se sabe, por ora, é que Heleninha não deve morrer no remake, mas sim se tornar uma investigada da polícia. Ela estará no centro das investigações sobre o assassinato de Odete (Debora Bloch). Assim como Celina, Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Fátima (Bella Campos), ela será uma das suspeitas de matar a ricaça.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

Apesar da acusação e de uma possível prisão decretada, Heleninha deve chegar ao final da trama em redenção. Além da reabilitação do alcoolismo, deverá retornar à mansão dos Roitman e tentar reconstruir a vida ao lado do filho, Tiago (Pedro Waddington) e de Renato.

O final de Heleninha na 1ª versão

Heleninha luta contra o alcoolismo até o final da novela na primeira versão. E tudo muda quando uma verdade sobre o passado vem à tona. Ela descobre que não foi a responsável pela morte do irmão, Leonardo, nem pelo incêndio que quase matou o filho, Tiago.

A revelação, feita pela ex-empregada Ruth, liberta Heleninha de uma culpa que carregava injustamente. Durante anos, Odete Roitman a fez acreditar nisso para esconder seus próprios erros, afinal, foi ela a responsável pelos atos. No remake, contudo, Leonardo está vivo e a revelação disso deve ser o estopim para a virada da personagem.

Heleninha (Renata Sorrah) e Odete (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

Separada de Ivan, a pintora encontra apoio em William (Dennis Carvalho). Na versão de 1988, é ele quem a incentiva a frequentar os Alcoólicos Anônimos e a retomar a carreira artística. Além disso, se torna seu novo par romântico.

No último capítulo da novela original, Heleninha revela estar há um ano sem beber. Além disso, organiza uma exposição com suas obras, marcando uma fase de superação e recomeço.

William (Dennis Carvalho) e Heleninha (Renata Sorrah) em 'Vale Tudo' de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.