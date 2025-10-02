Por que 'Vale Tudo' está sendo comparada a 'Black Mirror'?

A reta final de "Vale Tudo" (Globo) está sendo comparada ao episódio "Pessoas Comuns", da última temporada de "Black Mirror" (Netflix)

Atenção: esse texto tem spoilers da série.

Entenda

No episódio de Black Mirror, a professora Amanda (Rashida Jones) é diagnosticada com um tumor cerebral inoperável após um desmaio. Inicialmente, Mike (Chris O'Dowd) fica desnorteado com a possibilidade de perder a esposa.

No entanto, uma representante da startup de tecnologia Rivermind aparece com uma solução. A empresa desenvolveu uma forma de remover o tumor e substituir o tecido removido por tecido sintético, alimentado pelos servidores.

O casal Amanda (Rashida Jones) e Mike (Chris O'Dowd) Imagem: Netflix

A cirurgia é gratuita, mas o back up do tecido cerebral tem o custo de uma assinatura mensal. Mike aceita o acordo para que a esposa viva uma vida normal novamente.

A solução vira problema quando a assinatura muda e inclui anúncios. Assim, Amanda passa a reproduzir anúncios aleatórios enquanto não assina outro plano que não seja o básico.

O que isso tem a ver com 'Vale Tudo'

Nas últimas semanas, a inserção de publicidades em momentos delicados tem chamado atenção. Em uma cena exibida ontem, Afonso (Humberto Carrão) está desabafando sobre o reaparecimento do irmão dado como morto há 13 anos, quando, numa mudança de tom brusca, comenta como o cheiro de um produto para roupas é bom.

Forte concorrente a PIOR CENA do ano. Mais uma de #ValeTudo pic.twitter.com/8v4dFQiqPt -- (@vitorpeccoli) October 2, 2025

O mesmo personagem, internado com um câncer grave no hospital, ressaltou a qualidade dos produtos quando sua namorada ganhou presentes para os filhos que ambos esperam. A quantidade de publicidades na novela, e o momento em que elas têm sido inseridas, levou o público a comparar a produção da Globo com a da Netflix.

Parecendo aquele episódio de Black mirror onde a personagem faz uma propaganda aleatória a cada frase dita pic.twitter.com/B77vxRnQix -- gil (@gilbertojuniorz) October 2, 2025

Parece o primeiro episódio da última temporada de Black Mirror, "Pessoas Comuns"! Eles pagaram o Rivermind comum e estão presos por contrato a falarem comerciais pro resto da existência deles. #valetudo https://t.co/kOKuFpkPPp -- Djruw (@Thrumello) October 1, 2025

Eles estão parecendo aquele episódio de Black Mirror que uma startup mantém a mulher viva, mas ativa publicidade automática quando eles não pagam o plano premium. https://t.co/ehKDJJKxyy -- (dis)gust (@sorrentinogust) October 2, 2025

Os episódios de vale tudo parecendo aquele episódio de Black mirror que tem propaganda na cabeça da pessoa a cada cinco minutos -- vivi roque (@viviverdinha) September 30, 2025

Como pode conseguirem enfiar tudo que é publi em vale tudo, não me surpreenderia no enterro da Odete ter um merchandising pra caixão e serviço funerário #ValeTudo pic.twitter.com/ISbetAfDsX -- anny (@pioranny) October 1, 2025