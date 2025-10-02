Por que 'Vale Tudo' está sendo comparada a 'Black Mirror'?
A reta final de "Vale Tudo" (Globo) está sendo comparada ao episódio "Pessoas Comuns", da última temporada de "Black Mirror" (Netflix)
Atenção: esse texto tem spoilers da série.
Entenda
No episódio de Black Mirror, a professora Amanda (Rashida Jones) é diagnosticada com um tumor cerebral inoperável após um desmaio. Inicialmente, Mike (Chris O'Dowd) fica desnorteado com a possibilidade de perder a esposa.
No entanto, uma representante da startup de tecnologia Rivermind aparece com uma solução. A empresa desenvolveu uma forma de remover o tumor e substituir o tecido removido por tecido sintético, alimentado pelos servidores.
A cirurgia é gratuita, mas o back up do tecido cerebral tem o custo de uma assinatura mensal. Mike aceita o acordo para que a esposa viva uma vida normal novamente.
A solução vira problema quando a assinatura muda e inclui anúncios. Assim, Amanda passa a reproduzir anúncios aleatórios enquanto não assina outro plano que não seja o básico.
O que isso tem a ver com 'Vale Tudo'
Nas últimas semanas, a inserção de publicidades em momentos delicados tem chamado atenção. Em uma cena exibida ontem, Afonso (Humberto Carrão) está desabafando sobre o reaparecimento do irmão dado como morto há 13 anos, quando, numa mudança de tom brusca, comenta como o cheiro de um produto para roupas é bom.
O mesmo personagem, internado com um câncer grave no hospital, ressaltou a qualidade dos produtos quando sua namorada ganhou presentes para os filhos que ambos esperam. A quantidade de publicidades na novela, e o momento em que elas têm sido inseridas, levou o público a comparar a produção da Globo com a da Netflix.