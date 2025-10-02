'The Chosen' bate recorde mundial e entra para o Guinness Book

A quinta temporada de "The Chosen" foi reconhecida pelo Guinness Book como a temporada mais traduzida de uma série de streaming da história.

O que aconteceu

A quinta temporada está disponível em 50 idiomas legendados e 36 dublados dentro do aplicativo "The Chosen" — parte dessa tradução também pode ser encontrada no Prime Video e Netflix. Entre as opções já lançadas estão idiomas como albanês, africâner, armênio, hebraico, hindi, sueco e tailandês.

É sempre bom celebrar esses marcos quando se está em uma jornada rumo a uma visão grandiosa, do tamanho de Deus... Para Come and See, nossa missão é tornar o Jesus autêntico acessível a todos ao redor do mundo por meio de The Chosen. Mike Kennedy, vice-presidente de marketing da The Come and See Foundation, organização que ajuda a financiar e traduzir a série

O feito é parte de um plano ousado: traduzir The Chosen para 95% da população mundial. Para se ter uma ideia, até agora a série como um todo já pode ser assistida em 86 idiomas legendados e 58 dublados no aplicativo oficial.

O processo de tradução envolve muitos profissionais. Depois que cada temporada é filmada, entra em ação uma equipe formada por linguistas, teólogos, pastores e especialistas bíblicos. Eles trabalham para adaptar cada diálogo de forma precisa ao contexto cultural de cada idioma. Quando a tradução está pronta, entram os dubladores, que dão voz às personagens em dezenas de línguas diferentes.

Mais de 280 milhões de pessoas em 175 países já assistiram à série. A quinta temporada foi financiada majoritariamente por crowdfunding, com doações vindas de 105 mil pessoas ou grupos de 150 países diferentes.