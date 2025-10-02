Topo

Entretenimento

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 3/10 a 11/10

Sandra (Flávia Alessandra) visita Zulma (Heloisa Périssé) na casa dos Anjos em Êta Mundo Melhor! - Globo/Gabriel Vaguel
Sandra (Flávia Alessandra) visita Zulma (Heloisa Périssé) na casa dos Anjos em Êta Mundo Melhor! Imagem: Globo/Gabriel Vaguel
do UOL

De Splash, em São Paulo

02/10/2025 19h00

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Sexta, 3 de outubro

Relacionadas

Êta Mundo Melhor!: o pedido maluco que Paixão faz antes de ficar moribundo

Bruxaria e sexo: Candinho despedaça coração de Dita em 'Êta Mundo Melhor!'

Vingança: Sandra enlouquece em orfanato e bota fogo em 'Êta Mundo Melhor!'

Ernesto afirma a Estela que Celso não ouvirá seus pedidos de socorro. Dita confronta Candinho sobre sua relação com Zulma, e desabafa com Manoela. Estela luta com Ernesto, mas acaba caindo na água. Ernesto foge com seu barco. Anabela tem um mau pressentimento e desmaia. Quitéria pressiona Candinho a lembrar do que aconteceu na noite com Zulma. Picolé se encanta com Pureza. Margarida garante a Haydée que descobrirá se Lúcio é mesmo seu pai. Sandra descobre que Quitéria trabalha na mansão de Candinho. Celso pede ajuda à polícia para encontrar Estela. Ernesto teme o ocorrido com Estela.

Sábado, 4 de outubro

Todos repercutem a notícia sobre o desaparecimento de Estela nas águas da lagoa. Quitéria insinua a Celso que Sandra pode estar por perto. Aladim apoia Anabela. Candinho implora o perdão de Dita, e Zulma chega. Medeia descobre que a tia de Zé dos Porcos é, na verdade, Asdrúbal em mais um disfarce. Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Olga confessa a Tamires que rouba Araújo. Dita confronta Ernesto sobre o sumiço de Estela.

Segunda, 6 de outubro

Ernesto tenta despistar Dita sobre seu envolvimento no sumiço de Estela, e Tamires desconfia. Inês diz a Sandra que Ernesto está preso. Anabela se desespera com a ausência de Estela, e Celso e Candinho tentam apoiá-la. Sabiá conversa com Samir sobre Celso. Quincas insiste em ficar com Sônia. Celso enfrenta Ernesto. Ernesto e Sandra se reencontram, e se beijam com paixão. No dancing, Dita canta em homenagem a Estela.

Terça, 7 de outubro

Celso exige que Sabiá traga notícias sobre o paradeiro de Estela. Tamires aconselha Mirtes a esquecer Ernesto. Sandra e Ernesto prometem acabar com a vida de Candinho. Carmem arma um plano para se infiltrar na mansão de Candinho. Manoela confronta Candinho sobre sua noite com Zulma. Margarida se irrita com o descrédito de Olímpia. Quincas deixa escapar que Zé dos Porcos esteve no dancing, e Maria Divina se irrita. Candinho pressiona Ernesto na frente de Paixão. Celso ameaça entregar Sandra à polícia. Sabiá informa a Celso que um corpo foi encontrado na lagoa.

Quarta, 8 de outubro

Celso comemora ao confirmar que não se trata do corpo de Estela. Zulma sugere que Ernesto tente trabalhar no dancing para impressionar Paixão. Margarida e Haydée encontram Lúcio e Paixão. Candinho oferece um jantar para as crianças, e afirma a Zulma que não é seu namorado. Maria Divina diz que está magoada com Zé dos Porcos por conta de Francine. Celso ajuda Sandra e aproveita para aconselhar a irmã a desistir de sua vingança. Haydée aceita empregar Ernesto para agradar Paixão. Exausta, Estela implora a ajuda de Túlio.

Quinta, 9 de outubro

Estela desmaia nos braços de Túlio, que a socorre com a ajuda de sua família. Medeia beija Asdrúbal, e Cunegundes vê. Lúcio anuncia um concurso para encontrar novos autores de radionovela, e Manoela sugere que Margarida se inscreva. Na casa de Túlio, Estela desperta ao ouvir a voz de Dita na rádio. Paula se preocupa com a dedicação de Túlio a Estela. Maria Divina exibe sua esmeralda a caminho de São Paulo. Celso confessa a Padre Lucas sua preocupação com Sandra. Zulma reconhece Sandra.

Sexta, 10 de outubro

Sandra e Zulma se enfrentam. Ernesto termina o relacionamento com Tamires. Túlio constata que Estela fugiu. Ernesto manipula Mirtes. Inês provoca Ernesto. Asdrúbal revela sua identidade à família de Cunegundes. Maria Divina tem sua esmeralda roubada. Anabela pensa ter ouvido Estela. Estela retorna à casa de Túlio e confessa estar com medo. Dita diz a Candinho que deseja ser apenas sua amiga. Tobias tenta se reaproximar de Lauro. Sônia beija Quincas. Picolé e Zé dos Porcos sofrem por Maria Pureza e Maria Divina. Candinho vê Sandra.

Sábado, 11 de outubro

Candinho pergunta a Sandra sobre seu filho, e a vilã despista o primo. Túlio admira Estela, que sonha com Anabela. Quitéria teme o retorno de Sandra. Zulma exige que Ernesto controle Sandra. Sandra conta a Inês seu plano de assaltar a mansão de Candinho. Maria Divina reporta o roubo de sua esmeralda para a polícia. Asdrúbal questiona Cunegundes sobre a compra do sítio de Candinho. Araújo acusa Olga de mentir para ele. Estela confessa a Túlio, Paula e Jorge que perdeu a memória. Dita tem um mau pressentimento com Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Avenged Sevenfold divulga novas datas de shows no Brasil

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 3/10 a 11/10

Sabrina Sato fala de tratamento de câncer do pai: Período delicado

Falso repórter da Globo seguirá preso após 2º deputado denunciar chantagem

Carmo Dalla Vecchia sai em defesa do consumo de pornografia: 'Muito ativo'

Globo inaugura Calçada da Fama com homenagem aos veteranos da TV

'The Chosen' bate recorde mundial e entra para o Guinness Book

Fani Pacheco revela ficada com mulher em banheiro e vingança de noivo

A Fazenda 17: peoa dispara em rejeição na Enquete UOL e deve ser eliminada

Cobra comendo cobra: a bomba que cai no colo de César e Fátima em Vale Tudo

Internado em UTI, Hungria está consciente e não apresenta problema de visão