Rapper Hungria é internado com dor de cabeça, náusea e vômito

O rapper Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado hoje, no Hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

Músico apresenta quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde.

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Hospital DF Star

Boletim é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o artista soma hits nacionais.