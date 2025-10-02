Topo

Entretenimento

Rapper Hungria é internado com dor de cabeça, náusea e vômito

Hungria é internado com dores de cabeça, náuseas e vômitos - Reprodução/Instagram
Hungria é internado com dores de cabeça, náuseas e vômitos Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De

02/10/2025 12h04

O rapper Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado hoje, no Hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

Músico apresenta quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde.

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. Hospital DF Star

Boletim é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o artista soma hits nacionais.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Rapper Hungria é internado com dor de cabeça, náusea e vômito

Quatro DJs brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo

'Peaky Blinders' vai ganhar duas novas séries na Netflix

Por que 'Vale Tudo' está sendo comparada a 'Black Mirror'?

Isabella Arantes aposta em biquíni de oncinha e recebe comentário de Medina

Milton Nascimento é diagnosticado com demência, revela filho

Influenciadoras se pronunciam por publicidade atrelada a tráfico humano

'Vale Tudo' hoje (2): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Milton teve piora cognitiva brusca; relação com filho ajudou em diagnóstico

Esposa de Endrick rebate críticas após comprar Porsche: 'Chora'

'The Chosen': ator detalha preparação intensa para crucificação de Jesus